Petak će nakon razvedravanja donijeti niže temperature u jutarnjim satima u unutrašnjosti, gdje će biti i magle, koja se može zadržati i dulji dio prijepodneva. Na moru će biti sunčanije, prolazno s umjerenom naoblakom. Navečer sa zapada novo pogoršanje s kišom i pljuskovima, najprije će zahvatiti sjeverni Jadran i Gorski kotar.