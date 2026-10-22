VREMENSKA PROGNOZA
Nakon ove ciklone, odmah stiže nova. Već sutra novi val kiše, za vikend moguće i bijele pahulje
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, u mnogim mjestima s kišom, kako u unutrašnjosti tako i na moru. Zapuhao je vjetar sjevernog smjera, sjeverac i sjeveroistočnjak, sjeverozapadnjak puše u Slavoniji i Baranji, na moru i jugozapadnjak.
U nastavku četvrtka, osobito u prvom dijelu dana, česti će još biti kiša i pljuskovi, lokalno i obilniji, dok će poslijepodne oborina biti sve rjeđa, kako će se razvedravati sa sjeverozapada.
Petak će nakon razvedravanja donijeti niže temperature u jutarnjim satima u unutrašnjosti, gdje će biti i magle, koja se može zadržati i dulji dio prijepodneva. Na moru će biti sunčanije, prolazno s umjerenom naoblakom. Navečer sa zapada novo pogoršanje s kišom i pljuskovima, najprije će zahvatiti sjeverni Jadran i Gorski kotar.
Subota će stoga biti u znaku pretežno oblačnog vremena s kišom i pljuskovima, duž Jadrana i uz Jadran lokalno obilnijim. Kako će priteći hladniji zrak vjetrom sjevernog smjera, kiša može prijeći u snijeg u najvišem gorju.
U unutrašnjosti će temperature mjestimice biti i desetak stupnjeva niže u odnosu na vrijednosti prethodnih dana.
Nedjelja donosi sunčanije prilike, u novom tjednu će ponovno i zatopliti.
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