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VREMENSKA PROGNOZA

Nakon ove ciklone, odmah stiže nova. Već sutra novi val kiše, za vikend moguće i bijele pahulje

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Tea Blažević
|
22. lis. 2026. 07:17
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snijeg, mraz, zima
Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, u mnogim mjestima s kišom, kako u unutrašnjosti tako i na moru. Zapuhao je vjetar sjevernog smjera, sjeverac i sjeveroistočnjak, sjeverozapadnjak puše u Slavoniji i Baranji, na moru i jugozapadnjak.

U nastavku četvrtka, osobito u prvom dijelu dana, česti će još biti kiša i pljuskovi, lokalno i obilniji, dok će poslijepodne oborina biti sve rjeđa, kako će se razvedravati sa sjeverozapada.

Petak će nakon razvedravanja donijeti niže temperature u jutarnjim satima u unutrašnjosti, gdje će biti i magle, koja se može zadržati i dulji dio prijepodneva. Na moru će biti sunčanije, prolazno s umjerenom naoblakom. Navečer sa zapada novo pogoršanje s kišom i pljuskovima, najprije će zahvatiti sjeverni Jadran i Gorski kotar.

Subota će stoga biti u znaku pretežno oblačnog vremena s kišom i pljuskovima, duž Jadrana i uz Jadran lokalno obilnijim. Kako će priteći hladniji zrak vjetrom sjevernog smjera, kiša može prijeći u snijeg u najvišem gorju.

U unutrašnjosti će temperature mjestimice biti i desetak stupnjeva niže u odnosu na vrijednosti prethodnih dana. 

Nedjelja donosi sunčanije prilike, u novom tjednu će ponovno i zatopliti. 

Teme
vremenska prognoza

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