"ažurirane smjernice"
Airbnb uvodi nova pravila, domaćini više neće moći tražiti jednu stvar od gostiju
Airbnb je promijenio svoja pravila kako bi ograničio što iznajmljivači smiju zahtijevati od gostiju, uključujući obveze povezane s čišćenjem smještaja.
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Prema ažuriranim smjernicama, domaćini sada mogu odrediti sedam standardnih kućnih pravila, a dopušteno im je dodati i druge „razumne“ zahtjeve, piše BBC.
Airbnb navodi da se od gostiju, koji su obvezni platiti naknadu za čišćenje, ne bi smjelo tražiti obavljanje poslova koje inače obavljaju osobe zadužene za čišćenje, uključujući pranje posuđa i skidanje posteljine s kreveta.
Nova pravila primjenjivat će se na sve rezervacije ugovorene od 20. studenoga nadalje putem ove platforme za iznajmljivanje smještaja.
„Kućna pravila pomažu gostima razumjeti što domaćini očekuju od njih, ali od naše smo zajednice čuli da ta pravila mogu biti zbunjujuća, opterećujuća i teška za provedbu“, poručili su iz Airbnbja za BBC.
„Zato smo ih redizajnirali kako bi ih bilo lakše pronaći i jasnije postaviti, uz novu politiku koja osigurava da zahtjevi budu razumni i bez neugodnih iznenađenja.“
Što domaćini više ne smiju zahtijevati od gostiju?
Prema novim pravilima objavljenima na Airbnbjevoj internetskoj stranici, domaćinima u pravilu nije dopušteno tražiti od gostiju obavljanje zadataka koji „zahtijevaju znatan trud ili vrijeme ili koje bi inače obavljala osoba zadužena za čišćenje, uključujući skidanje posteljine, odnošenje smeća izvan objekta te pranje i pospremanje posuđa“.
Tvrtka je navela da u određenim okolnostima može dopustiti iznimke. Primjerice, od gostiju se može tražiti da ograniče vrijeme tuširanja ako na određenom području zbog suše vrijede ograničenja potrošnje vode. Kućna pravila ubuduće će biti istaknutija u informacijama koje se prikazuju gostima, a pojavljivat će se i u podsjetnicima na rezervaciju.
Sklapanje dodatnih ugovora bit će dopušteno samo u ograničenim okolnostima, uključujući slučajeve kada to zahtijevaju zakon ili pravila udruženja vlasnika nekretnina.
Iako domaćini neće moći izricati novčane kazne, i dalje će imati kontrolu nad svojim kućnim pravilima i zahtjevima, priopćila je tvrtka. Ako zahtjev domaćina nije u skladu s Airbnbjevim pravilima, sustav će ga označiti kao sporan, a vlasnik će imati pravo na žalbu ako se ne slaže s takvom odlukom.
Gosti se godinama žale na pretjerane zahtjeve za čišćenje
Gosti se već godinama žale na nerazumne zadatke koje moraju obaviti prije odlaska iz smještaja, osobito s obzirom na to da su istodobno obvezni plaćati naknade za čišćenje.
Videozapisi Airbnbjevih iznajmljivača Cassie i Jona, u kojima detaljno pregledavaju svoju nekretninu za najam u američkoj saveznoj državi Georgiji nakon odlaska gostiju, nedavno su postali viralni zbog njihove iznimne pedantnosti.
U jednom od videozapisa par, primjerice, optužuje goste za „nepoštovanje kućnih pravila“ jer su daljinski upravljač televizora ostavili na pogrešnome mjestu. Zbog strogih pravila i visokih standarda našli su se na meti kritika, no odgovorili su da je njihov sadržaj pogrešno protumačen.
Njihovi videozapisi potaknuli su i druge kreatore sadržaja na društvenim mrežama da snimaju parodije pretjerano strogih iznajmljivača.
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