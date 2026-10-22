Airbnb uvodi nova pravila, domaćini više neće moći tražiti jednu stvar od gostiju

Iako domaćini neće moći izricati novčane kazne, i dalje će imati kontrolu nad svojim kućnim pravilima i zahtjevima, priopćila je tvrtka. Ako zahtjev domaćina nije u skladu s Airbnbjevim pravilima, sustav će ga označiti kao sporan, a vlasnik će imati pravo na žalbu ako se ne slaže s takvom odlukom.