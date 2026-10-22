Trump želi graditi zid kroz nacionalni park, protive mu se čak i republikanci

„Čak i ako se pretpostavi da ovlasti ministra za izuzimanje od zakonskih odredbi otvaraju pitanje ‘iznimnog gospodarskog i političkog značaja’, Kongres je jasno ovlastio ministra i za izgradnju graničnih barijera i za izuzimanje od zakonskih zahtjeva kako bi se omogućila njihova ubrzana gradnja”, navelo je Ministarstvo pravosuđa u podnesku.