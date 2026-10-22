ZIMA KUCA NA VRATA
U Sloveniji pada snijeg, kad bi mogao u Hrvatskoj?
Snijeg je već stigao u dijelove Slovenije, pada na Kredarici, a s dolaskom hladnijeg vremena postavlja se pitanje kada bi prve pahulje mogle pasti i u Hrvatskoj.
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Stigao je kraj vedrom i sunčanom vremenu u kojemu smo uživali posljednjih dana. Kraj listopada donio je kišu i oblake, a tmurno vrijeme nastavit će se, prema prognozi naše meteorologinje Tee Blažević, i narednih dana.
U petak nas u jutarnjim satima očekuju niže temperature u unutrašnjosti, a subota će biti u znaku pretežno oblačnog vremena s kišom i pljuskovima. Kako će priteći hladniji zrak vjetrom sjevernog smjera, kiša može prijeći u snijeg u najvišem gorju.
Prve pahulje moguće su ponajprije na najvišim planinskim vrhovima, gdje će temperature biti dovoljno niske. Hoće li se snježna granica dodatno spustiti, ovisit će o intenzitetu zahlađenja i količini oborina.
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