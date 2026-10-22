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ZIMA KUCA NA VRATA

U Sloveniji pada snijeg, kad bi mogao u Hrvatskoj?

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Tea Blažević
|
22. lis. 2026. 09:26
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snijeg na kredarici
Meteo.si / Screenshot

Snijeg je već stigao u dijelove Slovenije, pada na Kredarici, a s dolaskom hladnijeg vremena postavlja se pitanje kada bi prve pahulje mogle pasti i u Hrvatskoj.

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Stigao je kraj vedrom i sunčanom vremenu u kojemu smo uživali posljednjih dana. Kraj listopada donio je kišu i oblake, a tmurno vrijeme nastavit će se, prema prognozi naše meteorologinje Tee Blažević, i narednih dana.

U petak nas u jutarnjim satima očekuju niže temperature u unutrašnjosti, a subota će biti u znaku pretežno oblačnog vremena s kišom i pljuskovima. Kako će priteći hladniji zrak vjetrom sjevernog smjera, kiša može prijeći u snijeg u najvišem gorju.

Prve pahulje moguće su ponajprije na najvišim planinskim vrhovima, gdje će temperature biti dovoljno niske. Hoće li se snježna granica dodatno spustiti, ovisit će o intenzitetu zahlađenja i količini oborina.

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Teme
kredarica snijeg u sloveniji tea blažević vremenska prognoza

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