Trener Bayerna srušio se na treningu, hitno je prevezen u bolnicu

"Zdravlje Vincenta Kompanyja naš je najveći prioritet. U Bayernu ćemo učiniti sve kako bi se što prije oporavio. Vinnie će dobiti svu potrebnu medicinsku skrb i podršku, kao i vrijeme koje mu je potrebno. Njegov stručni stožer, kojem u potpunosti vjerujemo, preuzet će njegove dužnosti. Svi u Bayernu želimo Vinnieju brz oporavak", izjavio je Eberl.