ZDRAVSTVENI PROBLEMI
Trener Bayerna srušio se na treningu, hitno je prevezen u bolnicu
Trener Bayerna Vincent Kompany završio je u bolnici nakon što se srušio tijekom treninga.
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Trener njemačkog nogometnog velikana Bayerna Vincent Kompany u petak je kolima hitne pomoći prevezen u bolnicu nakon što se srušio tijekom treninga. Prema informacijama Sky Sporta, njegovo je stanje stabilno.
Belgijski stručnjak posljednjih se dana borio s virusnom infekcijom zbog koje je morao propustiti nekoliko treninga i drugih obveza.
Iz Bayerna su u petak navečer potvrdili da je Kompanyju potrebna liječnička pomoć nakon što se srušio dok je pratio trening druge momčadi.
"Vincent Kompany morao je u petak potražiti liječničku pomoć nakon što se srušio tijekom treninga druge momčadi Bayerna. Trener prve momčadi pratio je njihov trening. Kompany će u bolnici proći detaljne pretrage te će ostati pod liječničkim nadzorom. Do daljnjega će njegov stručni stožer preuzeti vođenje treninga i momčadi na utakmicama", priopćio je Bayern.
Sportski šef kluba: Kompanyjevo zdravlje je naš najveći prioritet
Sportski direktor kluba Max Eberl poručio je da je Kompanyjevo zdravlje na prvome mjestu te da će mu klub pružiti svu potrebnu pomoć.
"Zdravlje Vincenta Kompanyja naš je najveći prioritet. U Bayernu ćemo učiniti sve kako bi se što prije oporavio. Vinnie će dobiti svu potrebnu medicinsku skrb i podršku, kao i vrijeme koje mu je potrebno. Njegov stručni stožer, kojem u potpunosti vjerujemo, preuzet će njegove dužnosti. Svi u Bayernu želimo Vinnieju brz oporavak", izjavio je Eberl.
Kompany se već danima borio s virusom
Kompany se virusnom infekcijom zarazio prošlog tjedna, a zbog iscrpljenosti je s klupe pratio Bayernovu domaću pobjedu protiv RB Leipziga rezultatom 6:1. Nakon utakmice nije davao izjave.
U ponedjeljak i utorak propustio je treninge, a uoči utakmice Lige prvaka protiv Arsenala, koja je završila rezultatom 2:2, na konferenciji za medije zamijenio ga je pomoćni trener Aaron Danks. Kompany je ipak sudjelovao na samoj utakmici.
"Nakon prošlotjedne utakmice dobio sam prilično jak virus. Kao trener uvijek želiš sve napraviti i dati sve od sebe. Nisam slušao svoje tijelo i ono mi je u jednom trenutku poručilo: 'Sad je dosta!'", rekao je Kompany nakon remija s Arsenalom.
Uoči te utakmice Danks je otkrio da Kompany osjeća bolove u nogama, ali je naglasio da je riječ o virusnoj infekciji.
"Ima bolove u nogama, ali riječ je samo o virusu. Najvažnije je da ga potičemo da se odmara i uzme onoliko vremena koliko mu je potrebno, bez obzira na to koliko će to trajati", rekao je Danks, koji je vodio i treninge uoči susreta s Arsenalom.
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