ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA
Zašto još uvijek pomičemo sat? Ekonomist upozorava na skrivene troškove
U noći sa subote na nedjelju ponovno prelazimo na zimsko računanje vremena. Kazaljke će se u 3 sata pomaknuti na 2 sata, što znači da ćemo spavati sat vremena dulje. No ekonomist Ljubo Jurčić upozorava da su nekadašnje koristi od pomicanja sata danas gotovo nestale, dok negativne posljedice i dalje postoje.
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Jurčić objašnjava da je pomicanje sata nekoć imalo ekonomskog smisla zbog ušteda na rasvjeti, ali je tehnološki napredak takve uštede sveo na minimum.
"Možda je to nekad i bila neka ušteda, ali napredak tehnologije je tu uštedu minimizirao", rekao je Jurčić.
Ističe da suvremena rasvjeta troši znatno manje električne energije nego prije nekoliko desetljeća, dok na potrošnju strojeva i prijevoznih sredstava dnevna svjetlost nema značajniji utjecaj.
Promjena bioritma donosi dodatne troškove
S druge strane, upozorava na zdravstvene i sigurnosne posljedice promjene vremena. Poremećaji spavanja mogu povećati zdravstvene troškove, a smanjena koncentracija može pridonijeti nesrećama u prometu i na radnim mjestima.
"Kad se ljudima promijeni bioritam, manje su pažljivi i koncentrirani na vožnju, pa i posao. Postoji veći broj nezgoda na poslu i u vožnji", rekao je Jurčić novinarki Net.hr-a Maji Mahovlić.
Smatra i da pomicanje sata sve više gubi smisao u gospodarstvu u kojem raste udio uslužnih djelatnosti, a fleksibilno radno vrijeme i rad od kuće postaju sve zastupljeniji.
"Cilj je maksimizirati profit, a ne gledaju se eksterni dokazi i posljedice takvog ponašanja na duh, tijelo, zdravlje čovjeka i na njegovu efikasnost", upozorava ekonomist.
Europa se još nije dogovorila
Iako su Europska komisija i Europski parlament podržali ukidanje sezonskog pomicanja sata, države članice Europske unije još nisu postigle dogovor o tom pitanju.
Ljubo Jurčić smatra da bi Europa trebala imati usklađen pristup računanju vremena, a zanimljivom ocjenjuje i mogućnost referenduma na kojem bi građani odlučivali o ukidanju pomicanja sata.
"Referendum bi bio test koliko je Europa jedinstvena. Mislim da nije. Kad se pojavi neki problem, svi se zatvaraju u sebe i nacionalna država im postaje važnija od normalnog vremena", zaključuje Jurčić.
Do eventualnog dogovora na europskoj razini nastavljamo s dosadašnjom praksom, pa ćemo u nedjelju, 25. listopada, ponovno prijeći na zimsko računanje vremena.
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