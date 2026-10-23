Povjesničar iz Beograda u jednoj rečenici iznio "najbolji opis situacije u Srbiji"

"Naravno da je onda ljudima preostalo nagađati o ishodima. Ali mislim da je važno i da mnogi mogu učiti od Srbije, a to je ponašanje društva. Ovu kampanju iznijelo je društvo, nema tu institucija. Društvo se organiziralo organski, odozdo. I što se tiče promatranja izbora, mi se oslanjamo na organizacije civilnog društva. Društvo je preuzelo ulogu institucija. Nemamo institucije, u redu, ali nismo se s tim pomirili, samo društvo stvara svoje institucije. Imate, recimo, ogroman broj građana koji su se organizirali i bit će u blizini biračkih mjesta, u slučaju da dođe do incidenata ili krađe."