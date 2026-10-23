Dragan Popović
Povjesničar iz Beograda u jednoj rečenici iznio "najbolji opis situacije u Srbiji"
Gost naše Hanan Nanić u Novom danu bio je beogradski povjesničar Dragan Popović. Govorili su o najaktualnijem političkom događaju u Republici Srbiji: nadolazećim parlamentarnim izborima u nedjelju, 25.10.
"Ovo su najvažniji izbori u Srbiji nakon pada Miloševića"
"Govorimo o atmosferi koja je vrlo napeta. Društvo je na rubu. Svi očekuju da ovi izbori budu jedni od najvažnijih u povijesti višestranačja u Srbiji. Ovo su bez sumnje najvažniji izbori poslije onih 2000., kada je srušen Slobodan Milošević", kaže Dragan Popović, odgovarajući na pitanje o općem stanju u Republici Srbiji uoči nedjeljnih izbora.
"Kao što je društvo podijeljeno, tako je i atmosfera različita. Skupovi vladajuće stranke strogo su kontrolirani, obilježeni su prisutnošću policijskih snaga. Niš, gdje je nedavno održan skup SNS-a, bio je blokiran. Policija je išla po kućama i tražila od građana da ne izlaze na prozore, što je nezabilježeno, osim kad je (Joe) Biden dolazio u Beograd", kaže.
Popović dodaje kako se osjeća i strah, što je, kako tvrdi, temelj vladavine Aleksandra Vučića.
"Ima dosta straha; kao što vjerojatno znate, vladavina Aleksandra Vučića bazira se prije svega na strahu, na širenju straha. S druge strane, vidjeli ste sinoć – atmosfera u Beogradu bila je optimistična, pobjednička. Ogroman broj ljudi okupio se da bi završio kampanju studentske liste, da proslavi ono što će, vjeruju, u nedjelju biti pobjeda."
Dvije Srbije: Policijska blokada Niša i studentski skup u Beogradu
Popović kaže kako se podjela u društvu odrazila i na različite predizborne skupove: SNS-ov u Nišu i studentski u Beogradu.
"Zanimljivo je: imali ste skup koji je prema procjenama okupio 150.000 ljudi, a niti jednog policajca nije bilo. To je inače običaj, kada su opozicijski skupovi, SNS povuče sve policajce, nadajući se da će izbiti neki incidenti. Kako je Srbija podijeljena, tako je i atmosfera dosta podijeljena", kaže.
Ipak, Popović dodaje kako su strahovi mnogih razumljivi te da proizlaze iz temeljnih društvenih problema, konkretno iz zarobljenosti državnih institucija.
"Kolaju najnevjerojatnije moguće priče, od teorija zavjere do realnih ljudskih strahova. Mi ne polazimo iz demokracije, borimo se da se vratimo na demokratski put. Kad imate zarobljenu državu, nemate institucije na koje se možete osloniti. U normalnim državama ljudi se oslanjaju na to da će policija spriječiti incidente, da će tužiteljstvo reagirati, da imate neovisnu instituciju koja broji glasove; ničega od toga Srbija nema", kaže Popović.
"Društvo je preuzelo ulogu institucija"
"Naravno da je onda ljudima preostalo nagađati o ishodima. Ali mislim da je važno i da mnogi mogu učiti od Srbije, a to je ponašanje društva. Ovu kampanju iznijelo je društvo, nema tu institucija. Društvo se organiziralo organski, odozdo. I što se tiče promatranja izbora, mi se oslanjamo na organizacije civilnog društva. Društvo je preuzelo ulogu institucija. Nemamo institucije, u redu, ali nismo se s tim pomirili, samo društvo stvara svoje institucije. Imate, recimo, ogroman broj građana koji su se organizirali i bit će u blizini biračkih mjesta, u slučaju da dođe do incidenata ili krađe."
Smatra da se trenutačna situacija u Srbiji može opisati jednom rečenicom:
"Nema boljeg opisa situacije u Srbiji od onoga koji kaže da je u pitanju oteta država protiv pobunjenog društva."
"Vučićeva politika sve se više vraća radikalskim korijenima iz devedesetih"
Popović također smatra da se Vučićev SNS opasno približava politici iz devedesetih, za što kao primjer navodi odabir pjesme "Ruzmarin" kao neslužbene himne Vučićeve predizborne kampanje.
"Vučićeva lista pokušavala je odgovoriti na vrlo kreativan studentski pokret, bila je reaktivna, a budući da je studentska lista vrlo rano usvojila neke pjesme, onda je Vučićeva kampanja morala odgovoriti pa su izmislili 'Ruzmarin' kao svoju pjesmu. Oslanja se to na priču da je riječ o omiljenoj pjesmi Ratka Mladića, iako oni to neće javno reći. Iako, na gotovo svakom od posljednjih skupova SNS-a skandiralo se Mladiću. Ta Vučićeva politika, nažalost, sve se više vraća korijenima, svojoj radikalskoj prirodi iz devedesetih", kaže Dragan Popović.
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