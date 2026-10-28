"izvršavanje ustavne zadaće"
Oglasio se predsjednik Ustavnog suda: Pozivam zastupnike da bez odgađanja izaberu troje sudaca
Već nekoliko tjedana traje sukob između ustavnih sudaca zbog tonskog snimanja sjednica i sastanaka Ustavnog suda. Troje sudaca je tijekom listopada odlučilo ne dolaziti na posao dok se ta tek uvedena praksa ne prekine. O svemu se sada oglasio i prof. dr. sc. Frane Staničić, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Povodom medijskih napisa o teškoćama u radu Ustavnog suda Republike Hrvatske, smatram svojom dužnošću obavijestiti javnost o razlozima koji su doveli do aktualnih teškoća u radu Ustavnog suda. U svibnju 2026., nakon višednevnih rasprava o sastavu i radu vijeća Ustavnog suda u nepotpunom sastavu, nastao je spor o sadržaju postignutog dogovora. Odluka o imenovanju vijeća donesena je jednoglasno (s devet glasova zbog izostanka jednog suca) 20. svibnja 2026. i javno je objavljena. Unatoč tome, četvero sudaca naknadno je osporavalo da objavljeni tekst u cijelosti odgovara postignutom dogovoru. Točnost zapisnika na kojem se odluka temeljila potvrdilo je pet sudaca, a zapisnik su potpisale dvije zapisničarke.
Tonsko snimanje sjednica
Time je otvoreno pitanje kako sastaviti vjerodostojan zapisnik i utvrditi sadržaj dogovorenog na ranijim sjednicama ili sastancima vijeća i Ustavnog suda. Smatrao sam da se problem može riješiti tonskim snimanjem sjednica, na temelju kojih bi bio sastavljen zapisnik, koji bi na sljedećoj sjednici ili sastanku bio usvojen. Usvajanjem zapisnika, vjerodostojnost kojeg je lako i jednostavno provjeriti, svrha tonskih snimki bila bi iscrpljena.
Svi suci Ustavnog suda znali su da sud kupuje opremu za tonsko snimanje, da je oprema instalirana i da tonsko snimanje započinje 1. listopada. Nitko se tome nije protivio, pa sam smatrao da postoji potpuna suglasnost svih sudaca.
Međutim, 27. listopada troje sudaca uvjetovalo je svoje sudjelovanje u radu prestankom tonskog snimanja sjednica i stručnih sastanaka. Kako njihov zahtjev nije prihvaćen, navedeni suci odbili su sudjelovati u predviđenom radu Suda. Tonske snimke služe isključivo za potrebe rada Ustavnog suda. Snimke i zapisnici dio su povjerljive ustavnosudske dokumentacije, a korištenje te dokumentacije uređeno je člankom 63. Poslovnika. Sucima je omogućeno preslušavanje relevantnih dijelova snimki radi provjere tijeka rasprave i sadržaja zapisnika.
Troje sudaca protivi se tonskom snimanju sastanaka i sjednica tijela Ustavnog suda, iako je upravo njihovo osporavanje sadržaja zapisnika o sjednicama, uz obrazloženje da nisu rekli to što je u zapisniku bilo navedeno, bilo razlog odluke o tonskom snimanju kao osnovi za izradu zapisnika. Njihova odluka da ne sudjeluju u radu tijela Ustavnog suda zbog tonskog snimanja značajno će usporiti i otežati rad Ustavnog suda.
Stoga još jednom pozivam Hrvatski sabor, ali i svaku zastupnicu i svakog zastupnika pojedinačno, da izvrše svoju ustavnu dužnost i bez daljnjeg odgađanja izaberu troje nedostajućih sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Izbor sudaca Ustavnog suda nije pitanje političke dobre volje niti usluga Ustavnom sudu ili njegovu predsjedniku. Riječ je o izvršavanju ustavne zadaće koju je članak 126. Ustava Republike Hrvatske povjerio Hrvatskom saboru. Za njezino ostvarenje odgovornost snose i zastupnice i zastupnici koji sudjeluju u donošenju te odluke.
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