Oglasio se predsjednik Ustavnog suda: Pozivam zastupnike da bez odgađanja izaberu troje sudaca

"Povodom medijskih napisa o teškoćama u radu Ustavnog suda Republike Hrvatske, smatram svojom dužnošću obavijestiti javnost o razlozima koji su doveli do aktualnih teškoća u radu Ustavnog suda. U svibnju 2026., nakon višednevnih rasprava o sastavu i radu vijeća Ustavnog suda u nepotpunom sastavu, nastao je spor o sadržaju postignutog dogovora. Odluka o imenovanju vijeća donesena je jednoglasno (s devet glasova zbog izostanka jednog suca) 20. svibnja 2026. i javno je objavljena. Unatoč tome, četvero sudaca naknadno je osporavalo da objavljeni tekst u cijelosti odgovara postignutom dogovoru. Točnost zapisnika na kojem se odluka temeljila potvrdilo je pet sudaca, a zapisnik su potpisale dvije zapisničarke.