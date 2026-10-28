Gordan Bosanac: Zapanjen sam nekim reakcijama s hrvatske desnice, kao da pate i plaču za Vučićem

"Mislim da im treba dati vremena i pustiti ih da se bave prioritetom broj jedan, zbog čega su se oni i okupili, a to je da naprave demokratsku Srbiju, zemlju vladavine prava. To je prioritet broj jedan i EU-a. Ako studenti uspiju napraviti te reforme, moglo bi se dogoditi da najzahtjevnije poglavlje za pristupanje EU-u imaju najbolje spremno. A tada sam siguran da će Srbija biti zemlja koja će se više okrenuti prema EU-u i da će pokazati da je spremna nositi se s izazovima, čak i uz duboko kompromitirani sigurnosni aparat."