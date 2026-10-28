o izborima u Srbiji
Gordan Bosanac: Zapanjen sam nekim reakcijama s hrvatske desnice, kao da pate i plaču za Vučićem
Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je europarlamentarac stranke Možemo, Gordan Bosanac. Razgovarali su o izborima u Srbiji, koje je Bosanac promatrao kao izaslanik Europskog parlamenta.
"Bio je to dan koji ću vjerojatno pamtiti do kraja života: pun emocija, tenzija, a na kraju i relaksacije. Iz pozicije nekoga tko je došao ispred EP-a, imam jako pozitivno iskustvo, išli smo na mnogo biračkih mjesta, nije bilo nikakve negativne reakcije na nas europarlamentarce, dapače, kada god bismo se pojavili, ljudi su bili zahvalni. To su bile jako, jako dobre poruke", opisao je Gordan Bosanac svoju ulogu promatrača iz Europskog parlamenta.
"Na mom biračkom mjestu studentska lista je uvjerljivo pobijedila, nekako su svi prihvatili taj rezultat. To mi je bio mali signal da će ipak doći do izgradnje konsenzusa u Srbiji", dodaje Bosanac, ali naglašava da još uvijek puno pitanja ostaje otvoreno.
"Puno je neizvjesnosti, naravno. Ogromna su iščekivanja, ne samo ljudi iz Srbije nego i Hrvatske. Svi gledaju svaku rečenicu, važemo, interpretiramo u kojem smjeru će otići Srbija nakon ovih izbora. Ali ja i dalje mislim da treba slušati što govori studentska lista. Oni su, otkako su krenuli prije dvije godine, vrlo konzistentno promovirali nenasilje, strpljivost", kaže.
"Fasciniralo me koliko su studenti organizirani"
Dodaje kako je impresioniran ne samo organizacijom studenata već i njihovom predanošću samom izbornom procesu.
"Vrlo je važna poruka koju oni ponavljaju ovih dana da izbori nisu gotovi. Dok Izborna komisija Srbije ne proglasi konačne rezultate izbora, studentska lista se boji da bi se nešto moglo dogoditi s izbornim rezultatima. Ja bih zaista podcrtao njihovu odgovornost prema izbornom procesu; uvjerio sam se i sam do koje mjere su organizirani.
Ne samo da su bili prisutni baš na svakom biračkom mjestu, potpuno me fasciniralo da su ispred svakog biračkog mjesta, na ulici, imali grupu tzv. čuvara izbora. To su bili mladi ljudi koji su tamo stajali cijeli dan i pazili da ne bi došlo do dovođenja glasača. Oni inzistiraju na tome da se proglase izborni rezultati i da onda, sukladno vladavini prava, donose odluke i rade promjene", kaže Bosanac.
Dodaje kako je sada bitno dati izbornim pobjednicima vremena.
"Znam da su očekivanja velika da se već sutra nešto napravi, ali ljudi moraju shvatiti da se to neće dogoditi. Ja bih imao povjerenja u studente da upravljaju ovim tranzicijskim procesom", kaže Bosanac.
Dodaje kako ga je iznenadila nespretna izjava europskog veleposlanika u Srbiji na dan izbora, koji je pozvao obje strane da se suzdrže od nasilja.
"Izborni dan je protekao relativno mirno do popodnevnih sati, a onda su, izgleda, Vučićevi batinaši napali studente čuvare, tako bih ja to interpretirao. Ali već se tada vidjelo da ta vrsta nasilja nije toliko organizirana kao što je bila na zadnjim izborima, što je ipak neka naznaka da nije postojala sustavna kontrola Aleksandra Vučića nad izborima.
Kako je padala noć, srpska specijalna policija i neke paravojne jedinice poslane su u famozni Ćacilend, žandarmerija se pojavila kod RTS-a. Tada ide prva izjava veleposlanika EU-a koji je pozvao, pazite sad ovo, obje strane da se suzdrže od nasilja prije objave rezultata.
S jedne strane mislim da je dobro da se EU oglasila, ali ponovno je to pogreška. Kao da nisu naučili da su studenti predani nenasilju i da, s njihove strane, nikad nije bila opcija da se poziva na nasilje. Zašto je tako nespretna izjava došla, ja ne znam. Rekao bih da Europski parlament ipak ima neku vrstu reputacije u srpskom društvu", kaže Bosanac.
Osvrnuo se i na činjenicu da u Srbiji i dalje postoji puno rezerve prema Europskoj uniji, pogotovo zbog činjenice da je Europska komisija do samog kraja Vučićeve vladavine s njim surađivala.
"Ljudi u Srbiji razočarani su načinom na koji je Ursula von der Leyen sklapala dogovore s Vučićem, gotovo do zadnje minute. Ta greška se dogodila s Viktorom Orbanom, s Vladimirom Putinom. Stvarno je potrebna jedna duboka, duboka promjena u vanjskoj politici Unije. Trebalo bi stvarno stati na kraj tome da se interesi EU-a guraju ispred vladavine prava, jer triput je triput", kaže Bosanac.
Dodao je da vjeruje da će Srbija ipak odabrati "europski put" i pridružiti se Europskoj uniji.
"Mislim da im treba dati vremena i pustiti ih da se bave prioritetom broj jedan, zbog čega su se oni i okupili, a to je da naprave demokratsku Srbiju, zemlju vladavine prava. To je prioritet broj jedan i EU-a. Ako studenti uspiju napraviti te reforme, moglo bi se dogoditi da najzahtjevnije poglavlje za pristupanje EU-u imaju najbolje spremno. A tada sam siguran da će Srbija biti zemlja koja će se više okrenuti prema EU-u i da će pokazati da je spremna nositi se s izazovima, čak i uz duboko kompromitirani sigurnosni aparat."
"Dio hrvatske desnice kao da plače za Vučićem"
S druge strane, iznenađen je reakcijama hrvatske desnice.
"Malo sam zapanjen nekim reakcijama s hrvatske desnice, kao da plaču za Vučićem, kao da im je žao što je pao. Vidim da žure s izjavama prije nego što informacije provjere, to mi ostavlja dojam da malo pate za Vučićem, ali mislim da nikome u Hrvatskoj nije u interesu Vučićeva Srbija, destabilizirana Srbija. Mislim da nam je svima u interesu da imamo dobre odnose sa susjednim zemljama, da postoji dobra volja s druge strane da se rješavaju teška pitanja još iz 90-ih, ali što je još važnije, da pokušamo zajedno pristupiti izazovima 21. stoljeća.
Možemo pričati i dalje o ratovima, i to je važno, ali nemojmo zaboraviti da živimo u stoljeću klimatskih promjena, to nadilazi naše bilateralne probleme", kaže Bosanac.
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