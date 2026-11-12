Nakon prekida utakmice Bučević je objavio opširno priopćenje u kojem je izrazio ogorčenje zbog uvjeta u kojima je njegov klub morao igrati. Pritom je kritizirao odluku da se susret ne odigra u Sportskom centru Gripe, nego u dvorani na Poljudu, za koju tvrdi da nije primjerena rukometnim utakmicama.