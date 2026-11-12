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drama na poljudu

Utakmica prekinuta zbog sramotnih uvjeta: "Rugaju nam se diljem Hrvatske"

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N1 Info
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12. stu. 2026. 08:36
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Rukomet UNSPLASH
Ilustracija: Pascal Swier on Unsplash

Utakmica trećeg kola rukometnog Kupa između RK Splita i RK Ribole Kaštela prekinuta je u 29. minuti prvog poluvremena zbog iznimno loših uvjeta u dvorani na bazenima Poljud. Mokar i sklizak parket, uzrokovan visokom vlagom, doveo je do učestalih padova igrača, a dvojica rukometaša splitske momčadi pritom su se ozlijedila.

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Kako piše Dalmatinski portal, tijekom susreta na podlozi se poskliznulo desetak igrača, zbog čega je delegat Hrvatskog rukometnog saveza odlučio prekinuti utakmicu. U redovima Splita ozlijeđeni su pivot Sučić i bek Balić, koje je predsjednik kluba Goran Bučević opisao kao dvojicu ključnih igrača momčadi.

Predsjednik Splita oštro prozvao odgovorne

Nakon prekida utakmice Bučević je objavio opširno priopćenje u kojem je izrazio ogorčenje zbog uvjeta u kojima je njegov klub morao igrati. Pritom je kritizirao odluku da se susret ne odigra u Sportskom centru Gripe, nego u dvorani na Poljudu, za koju tvrdi da nije primjerena rukometnim utakmicama.

U priopćenju je posebno usporedio uvjete u kojima se igrao rukometni susret s događanjima u dvorani Gripe, gdje su se, kako navodi, istodobno održavale rekreativne malonogometne aktivnosti.

"Umjesto da kup-utakmicu s Kaštelima igramo u Športskom centru Gripe, dobili smo velikodušni termin na bazenima Poljud, u dvorani koja je za sve osim za rukomet", poručio je Bučević.

Dodao je da su igrači padali zbog mokrog parketa i velike vlage, a da su posljedice takvih uvjeta već osjetila dvojica važnih članova njegove momčadi.

Klubovi su i ranije upozoravali na probleme

Predsjednik Splita tvrdi da problemi s uvjetima u dvorani na Poljudu nisu novi. Prema njegovim riječima, na njih su ranije upozoravali i futsal klubovi, no njihova upozorenja nisu dovela do promjena.

Kritizirao je i način korištenja Sportskog centra Gripe te prozvao ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Split zbog, kako tvrdi, pogodovanja pojedinim korisnicima i zanemarivanja potreba dvoranskih sportova.

"Nikoga nije bilo briga kad su futsal klubovi prijavljivali užasne uvjete u kojima odigravaju utakmice u istoj dvorani. Nikoga neće biti briga ni zbog posljedica koje su dva naša glavna igrača pretrpjela na klizalištu u dvorani Poljud", naveo je Bučević.

Najavio medijske i pravne poteze

Bučević je odgovornima dao rok od 24 sata za javnu ispriku, a osam dana za raskid ugovora s Udrugom malog nogometa, za koji tvrdi da je sklopljen bez javne nabave i odluke Upravnog vijeća JUŠO-a.

U suprotnom je najavio medijske i pravne akcije protiv svih odgovornih, uključujući bivše i sadašnje ravnatelje ustanove.

"Od najsportskijeg grada postali smo sportsko sprdalo! Rugaju nam se diljem Hrvatske", poručio je predsjednik Splita.

Na kraju je najavio i da klub neće izlagati svoje kadete riziku igranja u dvorani na Poljudu te zatražio da im se za četiri kadetske utakmice predviđene za vikend osigura drugi termin.

Teme
bazeni poljud rk split rukomet

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