Legendarni "Vatreni" primljen u Kuću slavnih svjetskog nogometa

Kuća slavnih nogometa u Pachuci jedno je od najuglednijih priznanja u ovom sportu. U prethodnih 13 izdanja među njezine članove uvršteni su brojni velikani, poput Diega Maradone, Alfreda Di Stéfana i Peléa. O novim članovima odlučuje međunarodni žiri sastavljen od nogometnih novinara, a uvjet za ulazak je najmanje pet godina od završetka profesionalne karijere.