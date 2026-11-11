velika čast
Legendarni "Vatreni" primljen u Kuću slavnih svjetskog nogometa
Bivši hrvatski reprezentativac i jedan od najvećih napadača u povijesti hrvatskog nogometa Davor Šuker primljen je u Kuću slavnih nogometa u meksičkoj Pachuci. Na svečanosti 14. generacije novih članova susreo se i s nekadašnjim suigračem iz Real Madrida, legendarnim meksičkim napadačem Hugom Sánchezom.
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Šuker je bio među 18 nogometnih velikana koji su ove godine ušli u Kuću slavnih. Uz njega su priznanje dobili Brazilac Bebeto, Francuz Thierry Henry, Nijemac Miroslav Klose, Talijan Alessandro Del Piero te Španjolac Fernando Torres, svjetski prvak iz 2010. godine. Torres nije mogao prisustvovati svečanosti zbog obveza u radu s mlađom momčadi Atlético Madrida, piše Marca.
"Zahvaljujem svojoj obitelji i svim klubovima za koje sam igrao. Nalazim se u zemlji koja voli nogomet i koja je imala povijesno Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Hvala na ovoj časti", poručio je Šuker.
Priznanje i za Huga Sáncheza
Posebno priznanje na svečanosti dobio je i Hugo Sánchez, kojemu je odana počast za 50 godina karijere. Nekadašnji napadač Real Madrida uručio je posebno priznanje i meksičkoj nogometašici Charlyn Corral, dobitnici trofeja Gerd Müller na prošlogodišnjoj dodjeli Zlatne lopte.
Među ovogodišnjim laureatima našao se i Brazilac Bebeto, koji nije skrivao emocije zbog priznanja. "Ovo priznanje izaziva u meni snažne emocije i zaokružuje prekrasnu priču koju sam izgradio kao nogometni idol", rekao je.
U kategoriji međunarodnih nogometnih veterana posthumno je odana počast Brazilcu Sócratesu, koji je nastupio na svjetskim prvenstvima 1982. i 1986. godine, te Peruancu Teófilu Cubillasu, sudioniku triju svjetskih prvenstava.
U Kuću slavnih uvršteno je i šest istaknutih imena meksičkog nogometa, među kojima su Čileanac Humberto Suazo, Argentinci Antonio Mohamed i Christian Giménez te Meksikanci Oribe Peralta i Ramón Morales.
U ženskoj kategoriji međunarodno priznanje dobila je Japanka Homare Sawa, svjetska prvakinja iz 2011. godine, dok je među novim članicama i bivša izbornica meksičke ženske reprezentacije Mónica Vergara.
Kuća slavnih nogometa u Pachuci jedno je od najuglednijih priznanja u ovom sportu. U prethodnih 13 izdanja među njezine članove uvršteni su brojni velikani, poput Diega Maradone, Alfreda Di Stéfana i Peléa. O novim članovima odlučuje međunarodni žiri sastavljen od nogometnih novinara, a uvjet za ulazak je najmanje pet godina od završetka profesionalne karijere.
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