TOM BRADY
Legenda američkog nogometa povukla se iz engleskog kluba: Nitko ne otkriva zašto
Legendarni američki quarterback Tom Brady (49) nakon tri godine je napustio vlasničku strukturu engleskog nogometnog drugoligaša Birmingham Cityja.
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Brady se u kolovozu 2023. pridužio klubu kao manjinski investitor i predsjednik novog savjetodavnog odbora. Nakon tri godine sedmerostruki osvajač Super Bowla napušta stadion St Andrew's, no klub nije naveo razlog njegovog odlaska niti je precizirao što će se dogoditi s njegovim udjelom.
"Nogometni klub Birmingham City izražava iskrenu zahvalnost Tomu Bradyju na njegovom sudjelovanju i nepokolebljivoj podršci Klubu tijekom posljednje tri godine," priopćio je vodeći klub Championshipa.
"Bilo je zaista nevjerojatno imati nekoga s Tomovim iskustvom i strašću povezanog s našim klubom. Veselimo se nastavku izgradnje na tim temeljima od treninga do zajednice Birminghama," dodaje se.
https://t.co/WNG8JkyRRv— Birmingham City FC (@BCFC) November 9, 2026
Brady također ima manjinske udjele u NFL ekipi Las Vegas Raiders, te WNBA ekipi Las Vegas Aces.
Brady se smatra najvećim quarterbackom svih vremena. Čak 23 sezone je igrao u NFL-u pri čemu je prvih 20 sezona proveo s New England Patriotsima, dok je posljednje tri sezone igrao za Tampa Bay Buccaneerse.
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