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TOM BRADY

Legenda američkog nogometa povukla se iz engleskog kluba: Nitko ne otkriva zašto

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Hina
|
10. stu. 2026. 07:59
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Sports analyst Tom Brady looks on prior to the game between the Atlanta Falcons and the Chicago Bears at Mercedes-Benz Stadium Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Getty Images via AFP / KEVIN C. COX

Legendarni američki quarterback Tom Brady (49) nakon tri godine je napustio vlasničku strukturu engleskog nogometnog drugoligaša Birmingham Cityja.

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Brady se u kolovozu 2023. pridužio klubu kao manjinski investitor i predsjednik novog savjetodavnog odbora. Nakon tri godine sedmerostruki osvajač Super Bowla napušta stadion St Andrew's, no klub nije naveo razlog njegovog odlaska niti je precizirao što će se dogoditi s njegovim udjelom.

"Nogometni klub Birmingham City izražava iskrenu zahvalnost Tomu Bradyju na njegovom sudjelovanju i nepokolebljivoj podršci Klubu tijekom posljednje tri godine," priopćio je vodeći klub Championshipa.

"Bilo je zaista nevjerojatno imati nekoga s Tomovim iskustvom i strašću povezanog s našim klubom. Veselimo se nastavku izgradnje na tim temeljima od treninga do zajednice Birminghama," dodaje se.

Brady također ima manjinske udjele u NFL ekipi Las Vegas Raiders, te WNBA ekipi Las Vegas Aces.

Brady se smatra najvećim quarterbackom svih vremena. Čak 23 sezone je igrao u NFL-u pri čemu je prvih 20 sezona proveo s New England Patriotsima, dok je posljednje tri sezone igrao za Tampa Bay Buccaneerse.

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Teme
birmingham city nogomet sportske vijesti tom brady vijesti iz svijeta

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