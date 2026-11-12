"Tih 7:0 bio je šok. Nitko to nije očekivao. Englezi imaju ogromnu kvalitetu, ali imamo je i mi. Takav se rezultat nije smio dogoditi. Ipak, ponekad se dogodi večer u kojoj cijela momčad podbaci. U toj utakmici nijedan igrač nije bio na svojoj razini", kazao je bivši reprezentativac.