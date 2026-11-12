nahvalio Bilića
Junak Vatrenih s Wembleyja: Tu utakmicu nisam ni trebao igrati
Devetnaest godina nakon jedne od najpoznatijih pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije, Mladen Petrić i dalje se sjeća večeri u kojoj je svojim pogotkom utišao Wembley i odveo Englesku u poraz. Bivši hrvatski reprezentativac u razgovoru za Sportske novosti prisjetio se povijesne utakmice, komentirao aktualnu reprezentaciju, težak poraz od Engleske 7:0 i povratak Slavena Bilića na izborničku klupu.
Hrvatska je 21. studenoga 2007. godine na starom Wembleyju pobijedila Englesku 3:2 u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Domaćinima je bila potrebna pobjeda za plasman na završni turnir, dok su "Vatreni" već osigurali prolaz.
Hrvatska je povela 2:0 pogocima Nike Kranjčara i Ivice Olića, no Englezi su uspjeli izjednačiti. A onda je u 82. minuti uslijedio trenutak koji se i danas pamti – Mladen Petrić sjajnim je udarcem svladao engleskog vratara i donio Hrvatskoj jednu od najslavnijih pobjeda u povijesti.
"Prošlo je 19 godina, ali svake se godine sjetim te utakmice. Na društvenim mrežama pojave se fotografije, snimke i komentari. Nikad neću zaboraviti taj pogodak. Vjerojatno je to najznačajniji gol koji sam zabio u karijeri", rekao je Petrić novinaru Sportskih novosti Draženu Antoliću.
Petrić, koji danas redovito komentira utakmice Lige prvaka na švicarskoj televiziji, prisjetio se i velikog slavlja nakon utakmice, kad su hrvatski reprezentativci zajedno s navijačima pjevali i slavili pobjedu.
Zanimljivo, Petrić je dan prije utakmice bio bolestan, imao je visoku temperaturu i nije mogao trenirati. Zbog toga je izbornik Slaven Bilić odlučio da utakmicu započne na klupi, a u igru je ušao tijekom susreta.
"Bilo je pitanje hoću li uopće moći igrati, nisam se osjećao sto posto spremnim", rekao je Petrić.
"Poraz 7:0 bio je šok za sve"
Petrić se osvrnuo i na nedavni težak poraz Hrvatske od Engleske rezultatom 7:0, koji je opisao kao veliko iznenađenje i razočaranje.
"Tih 7:0 bio je šok. Nitko to nije očekivao. Englezi imaju ogromnu kvalitetu, ali imamo je i mi. Takav se rezultat nije smio dogoditi. Ipak, ponekad se dogodi večer u kojoj cijela momčad podbaci. U toj utakmici nijedan igrač nije bio na svojoj razini", kazao je bivši reprezentativac.
Ipak, vjeruje da Hrvatska može popraviti dojam, ali upozorava da će za dobar rezultat protiv Engleske biti potrebna maksimalna angažiranost svih igrača.
Kad je riječ o kvaliteti aktualne hrvatske reprezentacije, Petrić smatra da momčad ima potencijal, iako možda nije snažna kao generacija koja je 2018. godine osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu.
Posebno je pohvalio Petra Sučića, za kojeg vjeruje da ga čeka velika budućnost.
Podržava povratak Slavena Bilića
Petrić je govorio i o Slavenu Biliću, s kojim je surađivao tijekom reprezentativne karijere. Povratak bivšeg izbornika na klupu nacionalne vrste posebno ga je razveselio.
"On je jedan od najboljih trenera koje sam imao u karijeri, i kao stručnjak i kao čovjek. Stvorio je atmosferu u reprezentaciji kakvu prije nisam doživio ni u klubovima ni u reprezentaciji. O njemu mogu reći samo najbolje", istaknuo je.
Unatoč teškom porazu od Engleske, smatra da Biliću treba dati podršku i vrijeme, posebno zato što reprezentacija prolazi kroz smjenu generacija i u momčad ulaze mladi igrači.
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