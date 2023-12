Analiza situacije na Bliskom istoku: “Hamas je tu jer je Benjamin Netanyahu htio da bude tu”

Podijeli :

Avi Ohayon/GPO/Handout via REUTERS

Kolumnist Telegrama Đivo Đurović u Newsnightu kod našeg Ilije Jandrića komentirao je situaciju na Bliskom istoku, posebno u kontekstu činjenice da su republikanci u američkom Senatu u srijedu blokirali paket nove sigurnosne pomoći Ukrajini i Izraelu.

Komentirajući blokadu paketa nove sigurnosne pomoći Ukrajini i Izraelu u američkom Senatu, Đivo Đurović je rekao da i ljevica i desnica imaju prigovore na Bidenovu politiku pomoći tim zemljama.

Dva su velika rizika ako Izrael odluči potopiti Hamasove tunele Stručnjak za Bliski istok: Ako se i oni uključe u rat, to bi značio pakao

“Sanders ima probema s Izraelom, a desnica s Ukrajinom. Sam Senat nije problem, to je razumniji dio američke republikanske politke. Puno teže će biti odbiti republikance koji drže većinu u Zastupničkom domu za pomoć Ukrajini. Ovo je možda pokazivanje mišića, ali izraelska pomoć će proći, tu nema straha. Pomoć Ukrajini je kompliciranija. Teško se dogovoriti, a desno krilo koje je ekstremno desno, trumpovsko krilo, je prorusko. Ne zato što su povezani s Rusijom, ali očtio svaka vrsta politike koja nije izolacionistička je njima neprihvatljiva. Neće biti lako. Jedini realan način da se demokrati povežu s dijelom republikanaca. Kongres će se dogovoriti”, rekao je Đurović, a o situaciji u Ukrajini dodao:

“Ukrajina je tu gdje je zbog oklijevanja prvenstveno s američke, pa onda njemačke strane, bilo u ritmu dostavljanja opreme i oružja. Da je Ukrajina prije godinu dana dobila što ima danas, bili bi u boljoj situaciji. Protuofenziva nije uspjela jer im je jedna ruka cijelo vrijeme vezana iza leđa, sad se i Europa boje eskalacije i Ukrajinci moraju igrati po pravilima i to će se samo produljiti. Mislim da će Ukrajina dobiti pomoć, a europska će se vjerojatno povećati ako američka ne bi išla dobro, no to im nije dovoljno, trebaju im avioni. Ukrajina je u lošoj poziciji baš zbog politikanskih igara.”

Na pitanje smatra li da Izrael gubi podršku u SAD-u, Đurović kaže da ankete to bez sumnje pokazuju. “Izrael je nažalost zbog niza razloga uvijek država koju se prvu proziva i protiv koje se najviše buni. Ovo nije jedan od ratova kakav je bio, ovo je nešto sasvim drugačije. Ovo nisu prekogranične čarke, ovo je Izrael iz temelja potreslo i oni na to moraju odgovoriti da ispune svoju funkciju. Bez obzira na slabiju podršku Amerike neće stati dok to ne postigne”, istaknuo je.

Može li Izrael uništiti Hamas? “Jedna razina je već postignuta”

Na pitanje koliko je realno da Benjamin Netanyahu uništi Hamas, objašnjava:

“Jedna razina je već postignuta. Mogućnost Hamasa da preuzme vlast u Gazi je uništena. Neće više imati kontrolu nad stanovništvom niti imati lokalnu vlast kao dosad. Pitanje je koliko se može teroristička ideja ubiti, teško je, ali nije nemoguće. ISIS više ne postoji, Al-Kaida više ne postoji. Može se globalno odrezati svaka mogućnost komunikacije, financiranja i da se u tom slučaju Hamas ugasi.”

Kako je Hamas organizirao napad? Planiranje je trajalo godinama, imali su špijune u Izraelu Zahtjev za nošenjem oružja od 7. listopada predalo čak 260.000 Izraelaca

Tko bi onda upravljao Gazom? “Hamas je tu jer je Benjamin Netanyahu htio da tu bude”, kaže Đurović i dodaje: “Izrael je djelomice održavao Hamas na životu iz političkih razloga Netanyahua, ne iz plemenitih. Palestinska samouprava mora odigrati ulogu, no oni nisu baš sposobni. Nikad nije postojala stvarna velika ljubav između arapskih zemalja i Palestine.

Ovaj teroristički napad je učinio ideju dvije države vjerojatnijom i manje vjerojatnom. Vjerojatnijom jer se čini da je nemoguće održavati okupaciju dalje, izraelska vojska 70 posto kapaciteta drži na Zapadnoj obali. Cijena okupacije Zapadne obale tako je visoka po sigurnost Izraela da sad vidimo do čega može dovesti. A manje izglednom jer su se Izraelci povukli iz Gaze, a onda se dogodio teroristički napada.”

Na kraju se osvrnuo na američku politiku uoči još jednih izbora.

“Trumpu ne ide dobro iako prvenstveno želi sudske procese pomaknuti iza izbora. Najmanje jedan slučaj, onaj u Washingtonu za pokušaj izokretanja izbornog rezultata, proći će i vjerojatno će iduće ljeto postojati presuda i to je za njega loše jer presuda će biti lako donesena budući da je evidentno kriv.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Odrekao se 37 milijuna eura: Dobitak na lutriji dao u dobrotvorne svrhe, razlog slama srce Bivši šef u SOA-i: Zbog Grmojinih izjava treba se sastati Savjet za nacionalnu sigurnost