Kako je Hamas organizirao napad? Planiranje je trajalo godinama, imali su špijune u Izraelu

Hamasov napad 7. listopada u potpunosti je iznenadio Izrael, a novo izvješće pokazuje da teroristička grupa godinama planirala napad, a oslanjala se i na špijune u Izraelu. Izvješće je objavila izraelska vojska nakon što je pregledala ogromne količine telefona, bilježnica i dokumenata zaplijenjenih od naoružanih napadača na bojnom polju i u Gazi.

Militanti su također nosili sa sobom i upute za otimanje taoca i rječnike fraza arapskog na hebrejski, od kojih je jedan uključivao rečenicu “podigni ruke i raširi noge”, prenosi Guardian.

Izvješće je u ponedjeljak objavila vojna obavještajna jedinica Izraelskih obrambenih snaga Amshat, a viši časnik rekao je da je cilj razumijevanje “Hamasovih planova za napad i obranu”, dobivanje operativnih obavještajnih podataka i bolje razumijevanje doktrine militantne skupine nakon što je Izrale ostao zatečen napadom u kojemu je ubijeno 1200 ljudi, a više od 200 ih je oteto.

Golemi sigurnosni propust

Najnovija otkrića naglašavaju koliko je moćni izraelski sigurnosni establišment malo razumio Hamasove mogućnosti prije napada i ogromnu količinu znakova ili tragova koji su propušteni ili odbačeni.

Prošli tjedan, New York Times je izvijestio da su izraelski dužnosnici imali uvid u borbeni plan na 40 stranica, no odbacili su ga, smatrajući da je preteško da Hamas to izvede u stvarnosti. Također su odbačena i upozorenja niže rangiranih vojnika (uglavnom žena) o tome kako borci Hamasa otvoreno vježbaju za napad.

Među pronađenim dokumentima bila je detaljna karta izraelske vojne baze koja je mogla nastati samo na temelju “unutarnjih podataka” kojima su najvjerojatnije raspolagali Hamasovi špijuni, objavio je izraelski obavještajni izvor.

Drugi prikupljeni podaci sugeriraju da je militantna skupina imala sposobnost prodriejti duboko unutar izraelskog teritorija. Detalji i opseg prikupljenih podataka ukazuju na to da je Hamas godinama planirao napad, a Izraelske obrambene snage (IDF) i druge izraelske obavještajne agencije nisu primijetile ni shvatile ozbiljnost prijetnje.

Procjenjuje se da je u napadu 7. listopada sudjelovalo 3.000 boraca Hamasa, a oko 1.500 ih je ubijeno u početnoj fazi borbi, prenosi Guardian. Iako su postojali znakovi koji su upućivali na pažljivo pripremani napad, postojao još jedan element. Izrael vjeruje da je većina Hamasovih boraca bila u neznanju o napadu i da su za njega saznali u posljednjem trenutku.

