drugi sukob ovog mjeseca
VIDEO / Kaos u parlamentu: Potukli se zastupnici, letjeli stolci, ima ozlijeđenih
Armenski zastupnici razmjenjivali su udarce, bacali stolce i prevrtali stolove tijekom parlamentarne sjednice u četvrtak. Nekoliko ih je ozlijeđeno, a moralo je intervenirati i osiguranje. Bio je to drugi nasilni sukob između zastupnika vladajuće stranke i oporbe ovog mjeseca.
Tučnjava je izbila između zastupnika vladajuće stranke Građanski ugovor premijera Nikola Pašinjana i oporbene stranke Snažna Armenija tijekom rasprave o imenovanju u Revizorsku komoru, tijelo koje nadzire javnu potrošnju, javlja The Armenian Report.
Na videosnimkama se vidi kako se zastupnici međusobno guraju i udaraju, dok ih drugi pokušavaju razdvojiti. Potpredsjednik parlamenta Vahagn Aleksanjan snimljen je kako baca stolac prema oporbenim zastupnicima, dok je zastupnik vladajuće stranke Taron Čahojan polio vodom oporbenog zastupnika Garnika Davtjana.
Nekoliko zastupnika završilo je na podu dok se tučnjava širila parlamentarnom dvoranom. Zbog ozljeda zastupnika u parlament je pozvana hitna pomoć.
Sukob počeo zbog spominjanja obitelji oporbenog čelnika
Sukob je počeo kada je Čahojan, odgovarajući na optužbe oporbenih zastupnika za korupciju, spomenuo obitelj Nareka Karapetjana, čelnika parlamentarne skupine Snažne Armenije.
Čahojan se osvrnuo na raniju izjavu Karapetjanova rođaka o osnivanju zasebnog ministarstva za žene te kritizirao činjenicu da se zbog te izjave nitko nije ispričao.
Karapetjan mu je odgovorio sa svojeg mjesta, nakon čega je verbalni sukob brzo prerastao u osobno prepucavanje. U samo nekoliko trenutaka zastupnici obiju strana ustali su sa svojih mjesta te se počeli međusobno gurati i sukobljavati.
Predsjedavajući sjednice Ruben Rubinjan isprva je odbio prekinuti zasjedanje, unatoč sve većim napetostima.
"Namjerno ne određujem stanku kako bi svi mogli vidjeti što se događa. Sjednica će se ovako nastaviti. Neka svi vide", rekao je Rubinjan.
Sukob je trajao više od deset minuta prije nego što je Rubinjan odredio stanku i pozvao parlamentarnu službu osiguranja. Tučnjava se nastavila i u hodnicima izvan parlamentarne dvorane.
Oporbeni zastupnici optužili su Rubinjana da nije pravodobno reagirao kako bi spriječio nasilje. Tvrde da su se ozljede mogle izbjeći da je ranije prekinuo sjednicu i pozvao osiguranje.
Nakon što je sjednica nastavljena poslije jednosatne stanke, Rubinjan je za sukob okrivio Karapetjana, optuživši oporbenog čelnika da je provocirao Čahojana.
Nova pravila ponašanja nisu spriječila nasilje
Do nasilja je došlo samo nekoliko tjedana nakon što je novoizabrani armenski parlament uveo pravila kojima je cilj spriječiti upravo takvo ponašanje.
U kolovozu je osnovano privremeno parlamentarno povjerenstvo za etiku, na čijem je čelu zastupnica Građanskog ugovora Marija Karapetjan, dok je za zamjenicu predsjednice imenovana Lianna Gasparjan iz Snažne Armenije.
Predsjednica povjerenstva 5. listopada predstavila je osam pravila kojima se od zastupnika zahtijeva poštovanje parlamentarnih procedura, dostojanstveno ophođenje prema političkim protivnicima i očuvanje povjerenja javnosti u parlament.
Već sljedećeg dana, 6. listopada, sukob između vladajućih i oporbenih zastupnika doveo je do prekida parlamentarne sjednice i intervencije osiguranja.
Tučnjava u četvrtak bila je drugi takav incident u manje od mjesec dana, što otvara pitanje mogu li nova etička pravila spriječiti daljnje nasilje u armenskom parlamentu.
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