čelnik DP-a
Penava poručio Hajdašu Dončiću da nauči nešto o povijesti, prozvao i "lijeve medije"
Predsjednik Domovinskog pokreta na tiskovnoj konferenciji poručio je kako je vladajuća koalicija stabilna, a posebnu poruku poslao je ne samo onima koje naziva "lijevim medijima" već i Siniši Hajdaš Dončiću.
Oglas
"Referirat ću se na najave nekih od lijevih medija, koji i prigodom ove konferencije, i uvijek kad je DP u pitanju, zazivaju nešto izvanredno i nestabilno, destruktivno, pokušavajući podcrtati DP tim riječima i ponašanjem", započeo je Ivan Penava.
"Svima tima jasno poručujem da je Vlada vrlo stabilna, da DP ne radi nikakve poteze koji bi svima tima koji priželjkuju raspad Vlade - neće kao stranka poduzeti ništa da zadovolji te koji zazivaju takve scenarije. Kad već govore o izvanrednom, točno je da DP čini izvanredne stvari", nastavio je predsjednik DP-a, prenosi Net.hr.
"Nakon što smo s partnerima nakon više od 30 godina uklonili mauzolej četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu, jednako tako i druge slične spomenike. Nakon više od 80 godina došlo je vrijeme, kada uz jedinu moguću konstelaciju, a to je ta činjenica koja mnoge boli - da je DP sastavni dio vladajuće koalicije - došli smo do momenta kada imamo konsenzus unutar koalicije, da se ostvari povijesni iskorak, i da konačno desetine i stotine tisuća žrtava komunističkog režima dobiju ne samo dostojanstven ukop, ali i jasan stav i osudu - ne samo deklaratornu - nego jasno upiranje prstom u komunistički režim, sve čelne ljude, počevši od Josipa Broza Tita, kao ljude koji su izravno odgovorni za najveće zločine nakon Drugog svjetskog rata na teritoriju Europe", naveo je Penava.
"Volio bih ostvariti maksimalan konsenzus na temu osude svih totalitarnih režima i konsenzus na temu da svaka nevina žrtva mora dobiti pijetet i da se jasno mora osuditi odgovornog zločinca. Nadam se da će predsjednik SDP-a gospodin Hajdaš Dončić u svojem intervjuu, kojeg ste mnogi pronijeli, da će ponešto naučiti iz tiskovne konferencije, a ne bi bilo loše da otvori svoj um u kontekstu slobodne i demokratske Hrvatske, vrijednosti koje navodno zastupa, da nauči nešto o povijesti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas