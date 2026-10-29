"Nakon što smo s partnerima nakon više od 30 godina uklonili mauzolej četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu, jednako tako i druge slične spomenike. Nakon više od 80 godina došlo je vrijeme, kada uz jedinu moguću konstelaciju, a to je ta činjenica koja mnoge boli - da je DP sastavni dio vladajuće koalicije - došli smo do momenta kada imamo konsenzus unutar koalicije, da se ostvari povijesni iskorak, i da konačno desetine i stotine tisuća žrtava komunističkog režima dobiju ne samo dostojanstven ukop, ali i jasan stav i osudu - ne samo deklaratornu - nego jasno upiranje prstom u komunistički režim, sve čelne ljude, počevši od Josipa Broza Tita, kao ljude koji su izravno odgovorni za najveće zločine nakon Drugog svjetskog rata na teritoriju Europe", naveo je Penava.