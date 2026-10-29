Oglas

čelnik DP-a

Penava poručio Hajdašu Dončiću da nauči nešto o povijesti, prozvao i "lijeve medije"

author
N1 Info
|
29. lis. 2026. 13:13
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Ivan Penava, predsjednik Povjerenstva za utvrdjivanje sudbina zrtava zlocina pocinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata i predsjednik Domovinskog pokreta. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik Domovinskog pokreta na tiskovnoj konferenciji poručio je kako je vladajuća koalicija stabilna, a posebnu poruku poslao je ne samo onima koje naziva "lijevim medijima" već i Siniši Hajdaš Dončiću.

Oglas

"Referirat ću se na najave nekih od lijevih medija, koji i prigodom ove konferencije, i uvijek kad je DP u pitanju, zazivaju nešto izvanredno i nestabilno, destruktivno, pokušavajući podcrtati DP tim riječima i ponašanjem", započeo je Ivan Penava.

"Svima tima jasno poručujem da je Vlada vrlo stabilna, da DP ne radi nikakve poteze koji bi svima tima koji priželjkuju raspad Vlade - neće kao stranka poduzeti ništa da zadovolji te koji zazivaju takve scenarije. Kad već govore o izvanrednom, točno je da DP čini izvanredne stvari", nastavio je predsjednik DP-a, prenosi Net.hr.

"Nakon što smo s partnerima nakon više od 30 godina uklonili mauzolej četničkom vojvodi Vukašinu Šoškočaninu, jednako tako i druge slične spomenike. Nakon više od 80 godina došlo je vrijeme, kada uz jedinu moguću konstelaciju, a to je ta činjenica koja mnoge boli - da je DP sastavni dio vladajuće koalicije - došli smo do momenta kada imamo konsenzus unutar koalicije, da se ostvari povijesni iskorak, i da konačno desetine i stotine tisuća žrtava komunističkog režima dobiju ne samo dostojanstven ukop, ali i jasan stav i osudu - ne samo deklaratornu - nego jasno upiranje prstom u komunistički režim, sve čelne ljude, počevši od Josipa Broza Tita, kao ljude koji su izravno odgovorni za najveće zločine nakon Drugog svjetskog rata na teritoriju Europe", naveo je Penava.

"Volio bih ostvariti maksimalan konsenzus na temu osude svih totalitarnih režima i konsenzus na temu da svaka nevina žrtva mora dobiti pijetet i da se jasno mora osuditi odgovornog zločinca. Nadam se da će predsjednik SDP-a gospodin Hajdaš Dončić u svojem intervjuu, kojeg ste mnogi pronijeli, da će ponešto naučiti iz tiskovne konferencije, a ne bi bilo loše da otvori svoj um u kontekstu slobodne i demokratske Hrvatske, vrijednosti koje navodno zastupa, da nauči nešto o povijesti.

Teme
domovinski pokret ivan penava osuda komunizma vladina stabilnost

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ