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DIRH

Povlači se proizvod iz poznate trgovine: Otkrivena povišena koncentracija pesticida

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N1 Info
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29. lis. 2026. 15:54
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Trgovina
Pixabay/Ilustracija

Državni inspektorat izvijestio je o opozivu kiselih krastavaca koji se prodaju u Kauflandu zbog utvrđene povišene koncentracije ostataka pesticida klorpirifosa.

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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda KRASTAVAC 6-9 670 g K CLASSIC, pakiranje 670g, LOT: L150626N106, barkod 3858893130543, roka trajanja: 08.02.2029., zbog utvrđene povišene koncentracije ostataka pesticida klorpirifosa.

Kiseli krastavci
DIRH

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta.

Podaci o proizvodu:

  • Zemlja podrijetla: Hrvatska
  • Dobavljač/Proizvođač: Naturala d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 28, Slatina
  • Maloprodaja: Kaufland Hrvatska k.d., Zagreb
  • Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima

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Teme
državni inspektorat kiseli krastavci opoziv proizvoda

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