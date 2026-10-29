DIRH
Povlači se proizvod iz poznate trgovine: Otkrivena povišena koncentracija pesticida
Državni inspektorat izvijestio je o opozivu kiselih krastavaca koji se prodaju u Kauflandu zbog utvrđene povišene koncentracije ostataka pesticida klorpirifosa.
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Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda KRASTAVAC 6-9 670 g K CLASSIC, pakiranje 670g, LOT: L150626N106, barkod 3858893130543, roka trajanja: 08.02.2029., zbog utvrđene povišene koncentracije ostataka pesticida klorpirifosa.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ
Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta.
Podaci o proizvodu:
- Zemlja podrijetla: Hrvatska
- Dobavljač/Proizvođač: Naturala d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 28, Slatina
- Maloprodaja: Kaufland Hrvatska k.d., Zagreb
- Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima
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