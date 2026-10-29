"Superkaciga" za ruske vojnike zvuči kao SF: Smislili oružje protiv dronova koje se aktivira ugrizom

Ruski vojnici mogli bi dobiti neobično pomagalo za borbu protiv ukrajinskih dronova kamikaza, koji se velikom brzinom približavaju metama i mogu napasti prije nego što vojnici uspiju podići svoje oružje. Riječ je o posebnoj kacigi na koju bi se postavilo oružje za obaranje dronova sačmom ili mrežom, piše njemački Bild.