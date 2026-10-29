UPRAVLJANJE BEZ RUKU
"Superkaciga" za ruske vojnike zvuči kao SF: Smislili oružje protiv dronova koje se aktivira ugrizom
Ruski konstruktori patentirali su neobičan sustav za obranu od ukrajinskih dronova – kacigu s oružjem koje bi vojnici mogli aktivirati ugrizom ili glasovnom naredbom, no zasad nema dokaza da je uređaj uspješno testiran ili uveden u uporabu.
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Ruski vojnici mogli bi dobiti neobično pomagalo za borbu protiv ukrajinskih dronova kamikaza, koji se velikom brzinom približavaju metama i mogu napasti prije nego što vojnici uspiju podići svoje oružje. Riječ je o posebnoj kacigi na koju bi se postavilo oružje za obaranje dronova sačmom ili mrežom, piše njemački Bild.
Prema dokumentu koji je vidio Bild, predviđeno je nekoliko izvedbi sustava. Oružje bi se, ovisno o verziji, moglo postaviti na vrh ili bočnu stranu kacige, a za ciljanje i aktiviranje koristili bi se laser, posebni nišani i elektroničko upravljanje.
Oružje koje se aktivira ugrizom ili glasovnom naredbom
Najneobičniji dio konstrukcije način je na koji bi vojnik upravljao oružjem. Ideja je omogućiti mu da ga aktivira bez uporabe ruku, i to snažnim ugrizom u nastavak za usta ili glasovnom naredbom.
Patent predviđa i mogućnost ugradnje kamera koje bi služile za prepoznavanje dronova. Ipak, zasad nije jasno bi li takav sustav mogao pouzdano prepoznati dron koji se približava i reagirati dovoljno brzo da ga zaustavi.
Iza izuma stoje ruski konstruktori Yuri Ladyagin i Yuri Gabliia. Njihovi raniji projekti uključivali su, među ostalim, električno oružje za omamljivanje i postupak za suzbijanje ukrajinskih dronova kojima se upravlja putem optičkih vlakana.
Slična ideja predstavljena još 2024. godine
Ovo nije prvi pokušaj razvoja sustava za obranu od dronova koji se nosi na glavi. U rujnu 2024. guverner okupirane ukrajinske regije Donjeck, kojeg je postavila Moskva, predstavio je sustav za otkrivanje dronova pričvršćen na kacigu.
Taj je uređaj trebao prepoznavati signale nadolazećih dronova i ometati ih. Za razliku od novog patenta, koji predviđa fizičko obaranje dronova sačmom ili mrežom, raniji se sustav temeljio na ometanju njihovih signala.
Hoće li kaciga zaživjeti na bojištu?
Zasad nije poznato hoće li novi sustav ikada biti korišten u stvarnim borbenim uvjetima. Sama prijava patenta ne znači da je razvijeno funkcionalno oružje spremno za uporabu.
Među glavnim izazovima su dodatna težina kacige, opterećenje glave i vrata, mogućnost slučajnog aktiviranja oružja te preciznost ciljanja tijekom borbe.
Prema informacijama koje navodi Bild, patent zasad ne dokazuje da su provedena uspješna testiranja, da je pokrenuta serijska proizvodnja ili da je sustav uveden u ruske oružane snage.
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