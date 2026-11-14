kako prepoznati manjak?
Važan vitamin kojeg mnogi zimi nemaju dovoljno: Simptomi mogu biti vrlo neugodni
S obzirom na ključnu ulogu ovog vitamina u očuvanju zdravlja mišića, kostiju i zuba, kako možemo osigurati da ga unosimo dovoljno?
Zašto je vitamin D važan?
Istraživanja pokazuju da vrlo niske razine vitamina D mogu uzrokovati omekšavanje i slabljenje kostiju. Kod djece se to stanje naziva rahitis, a kod odraslih osteomalacija.
Postoje i istraživanja koja upućuju na to da odgovarajuće razine vitamina D mogu pomoći u prevenciji upalnih bolesti poput reumatoidnog artritisa te smanjiti rizik od akutnih infekcija dišnih putova. Vitamin D povezuje se i s manjim rizikom od razvoja određenih vrsta raka, piše BBC.
No postoji problem. Vitamin D prirodno se nalazi u vrlo malom broju namirnica. Većinu tog vitamina naše tijelo proizvodi samo, uz pomoć sunčeve svjetlosti.
Upravo zato tijekom zime raste broj ljudi s manjkom vitamina D.
Kako prepoznati manjak vitamina D?
Kada je Kay Niknam iz Bristola počela osjećati bolove u kostima i slabost mišića, u početku nije pomišljala da bi trebala potražiti liječničku pomoć.
"Tjednima, možda čak i mjesecima, imala sam sve jače bolove u zglobovima prije nego što sam otišla liječniku opće prakse.
Više nisam mogla nositi svoju dvomjesečnu kćer u nosiljci. Nekih sam dana zbog bolova jedva hodala", ispričala je.
Pokazalo se da Kay ima izrazito nisku razinu vitamina D, zbog čega joj je liječnik propisao kapsule vitamina D u visokoj dozi.
"Poboljšanje sam primijetila već tijekom prvog tjedna, a nakon nekoliko tjedana ponovno sam mogla obavljati sve svoje uobičajene aktivnosti", rekla je.
Trebate li uzimati dodatke vitamina D?
Neke namirnice prirodno sadrže vitamin D, među kojima su:
- Masna riba (najvažniji prehrambeni izvor vitamina D)
- Žumanjak
- Meso i iznutrice
Vitamin D dodaje se i određenim namirnicama i pićima tijekom proizvodnje. Među njima su:
- Mliječna hrana za dojenčad
- Neke žitarice za doručak
- Biljni napici kao zamjena za mlijeko
- Voćni sokovi
Nažalost, vrlo je teško osigurati dovoljan unos vitamina D isključivo hranom i pićem.
Zbog toga britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje da sve osobe starije od pet godina razmotre svakodnevno uzimanje dodataka vitamina D tijekom zimskih mjeseci. Za djecu mlađu od pet godina i osobe s povećanim rizikom od manjka vitamina D preporučuje se uzimanje dodataka tijekom cijele godine.
Međutim, neki stručnjaci izražavaju zabrinutost zbog redovitog uzimanja dodataka vitamina D, osobito ako se uzimaju prevelike doze.
NHS upozorava da uzimanje više od 100 mikrograma vitamina D dnevno može biti štetno.
Jedan od razloga za zabrinutost jest činjenica da je vitamin D topiv u mastima, što znači da se može nakupljati u organizmu. To može dovesti do toksičnosti vitamina D, odnosno prekomjerne količine tog vitamina u tijelu, što može oštetiti srce, bubrege i kosti.
Stoga, ako odlučite uzimati dodatke vitamina D, svakako provjerite preporučenu dozu jer mnogi pripravci sadrže više vitamina D nego što je organizmu potrebno.
Tko je najviše izložen riziku od manjka vitamina D?
Neke osobe imaju veći rizik od razvoja manjka vitamina D od drugih.
Čimbenici rizika uključuju:
- Tamniju pigmentaciju kože
- Pretilost
- Stariju životnu dob
- Više trudnoća s kratkim razmacima između njih
- Nošenje odjeće koja prekriva gotovo cijelo tijelo
- Malapsorpciju, odnosno poremećaj apsorpcije hranjivih tvari
- Nedovoljnu izloženost sunčevoj svjetlosti
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