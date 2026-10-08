Oglas

SIGURNOSNE PRIJETNJE

Članica NATO-a pojačava granicu prema Rusiji: "Preventivna mjera"

author
Hina
|
08. lis. 2026. 12:05
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
000_32DZ4KD
WOJTEK RADWANSKI/AFP

Litva iz predostrožnosti pojačava nadzor svoje granice s ruskom baltičkom eksklavom Kalinjingradom, izjavio je u četvrtak ministar unutarnjih poslova Martynas Katelynas.

Oglas

Katelynas je rekao da je od ministra obrane Robertasa Kaunasa zatražio raspoređivanje vojnika kao potpore graničnoj policiji, naglasivši pritom da je stanje na granici trenutačno mirno te da je riječ o preventivnoj mjeri.

Kaunas je odobrio angažiranje vojske i izjavio za litavski radio da će na granici biti raspoređeno do 100 vojnika.

Prema njegovim riječima, plan je da vojnici na području uz granicu s Kalinjingradom ostanu nekoliko tjedana, pri čemu će se trajanje njihova angažmana i broj vojnika prilagođavati ovisno o razvoju situacije.

Litva, članica Europske unije i NATO-a, graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom te s Rusiji savezničkom Bjelorusijom. Otkako je Rusija napala Ukrajinu, Vilnius se osjeća posebno ugroženim.

Kao jedan od razloga za raspoređivanje vojske Katelynas i Kaunas naveli su i incident na latvijskoj granici s Bjelorusijom, gdje su maskirane osobe navodno pokušale prokrijumčariti skupinu migranata preko granice.

Kaunas je kao dodatne razloge naveo opću sigurnosnu situaciju u regiji te naznake moguće ruske mobilizacije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
litva moskva rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ