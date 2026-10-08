SIGURNOSNE PRIJETNJE
Članica NATO-a pojačava granicu prema Rusiji: "Preventivna mjera"
Litva iz predostrožnosti pojačava nadzor svoje granice s ruskom baltičkom eksklavom Kalinjingradom, izjavio je u četvrtak ministar unutarnjih poslova Martynas Katelynas.
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Katelynas je rekao da je od ministra obrane Robertasa Kaunasa zatražio raspoređivanje vojnika kao potpore graničnoj policiji, naglasivši pritom da je stanje na granici trenutačno mirno te da je riječ o preventivnoj mjeri.
Kaunas je odobrio angažiranje vojske i izjavio za litavski radio da će na granici biti raspoređeno do 100 vojnika.
Prema njegovim riječima, plan je da vojnici na području uz granicu s Kalinjingradom ostanu nekoliko tjedana, pri čemu će se trajanje njihova angažmana i broj vojnika prilagođavati ovisno o razvoju situacije.
Litva, članica Europske unije i NATO-a, graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom te s Rusiji savezničkom Bjelorusijom. Otkako je Rusija napala Ukrajinu, Vilnius se osjeća posebno ugroženim.
Kao jedan od razloga za raspoređivanje vojske Katelynas i Kaunas naveli su i incident na latvijskoj granici s Bjelorusijom, gdje su maskirane osobe navodno pokušale prokrijumčariti skupinu migranata preko granice.
Kaunas je kao dodatne razloge naveo opću sigurnosnu situaciju u regiji te naznake moguće ruske mobilizacije.
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