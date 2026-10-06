nuklearno oružje
Litva odlučila ukinuti jednu zabranu, odmah stiglo upozorenje iz Moskve
Kremlj je u utorak upozorio da bi preliminarna odluka Litve, članice NATO-a, da ukine ustavnu zabranu smještanja nuklearnog oružja na svojem teritoriju mogla dovesti do novog kruga eskalacije napetosti u regiji.
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Litavski parlament u utorak je glasao za ukidanje zabrane, u prvom od dva glasanja potrebna za izmjenu ustava, piše Reuters.
Upitan kako Rusija gleda na taj potez, kao i na prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa iznesen ovog mjeseca o izgradnji američke vojne baze u toj baltičkoj zemlji, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je:
"Ako se vojna infrastruktura zemlje koja je zapravo vodeća članica NATO-a, odnosno SAD-a, približava našim granicama, onda se to, naravno, ne može shvatiti drukčije nego kao korak prema eskalaciji napetosti.“
"Isto vrijedi i za raspoređivanje nuklearnog oružja na teritoriju susjedne države. Nijedan od tih poteza neće pridonijeti stabilnosti i predvidljivosti na europskom kontinentu. Naprotiv, na našu veliku žalost, predstavljat će još jednu značajnu eskalaciju napetosti“, rekao je Peskov.
Litva, članica Europske unije i NATO-a, graniči s Rusijom i njezinom bliskom saveznicom Bjelorusijom. SAD ondje od 2019. drži oklopnu bojnu s gotovo 1000 vojnika koji se izmjenjuju u rotacijama svakih nekoliko mjeseci.
Za izmjenu zakonskog okvira kojim je zabranjeno nuklearno oružje potrebna je dvotrećinska većina u dva glasanja u parlamentu. Njome bi se ukinule zabrane uvedene prije više od tri desetljeća, nakon što se Litva odvojila od Sovjetskog Saveza.
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