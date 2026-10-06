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proglašeno izvanredno stanje

Drama u zraku: Zrakoplov se naglo spustio za više od 8000 metara u samo nekoliko minuta

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N1 Info
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06. lis. 2026. 09:16
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avioni, zrakoplovi, British Airways
Pixabay/Ilustracija

Zrakoplov se vratio u londonsku zračnu luku Heathrow nakon što je zbog "tehničkog problema“ nekoliko sati kružio iznad Bristolskog kanala.

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Zrakoplov British Airwaysa u samo nekoliko minuta spustio se za više od 8200 metara nakon što je zbog "tehničkog problema“ proglasio izvanredno stanje i krenuo natrag prema Londonu, piše skynews.

Prema podacima o praćenju letova,zrakoplov na letu za Chicago poletio je u ponedjeljak oko 12:15 iz zračne luke Heathrow.

Otprilike pola sata poslije, dok je letio iznad Irske, proglasio je izvanredno stanje i počeo se naglo spuštati.

Podaci o praćenju leta pokazuju da je zrakoplov dosegnuo visin od 36.000 stopa, odnosno oko 11.000 metara, prije nego što se naglo spustio na 9000 stopa, odnosno oko 2700 metara.

Zrakoplov se potom okrenuo i krenuo natrag te je oko četiri sata letio iznad Bristolskog kanala, prije nego što je nešto poslije 17 sati sletio na Heathrow.

British Airways oglasio se priopćenjem.

"Zrakoplov je sigurno sletio nakon što su se naši visoko obučeni piloti zbog tehničkog problema vratili na Heathrow.

Putnici su se normalno iskrcali iz zrakoplova, a naši timovi rade na tome da im što prije omoguće nastavak putovanja“, poručili su iz kompanije.

Putnicima će vjerojatno biti osiguran hotelski smještaj dok im ne bude omogućen drugi let, u skladu s pravilima britanske Uprave za civilno zrakoplovstvo.

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heathrow british airways zrakoplov

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