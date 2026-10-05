DRAMA U SPLITU
VIDEO / Zbog dojave o bombi evakuirani putnici zrakoplova na letu za Beograd. Oglasila se policija
Putnici zrakoplova koji je letio za Beograd evakuirani su na splitskom aerodromu zbog sumnje na podmetnutu bombu.
Oglas
Riječ je o zrakoplovu kompanije Air Serbia, koji je iz Splita za Beograd trebao poletjeti u 15:20.
"Uhićen je 75-godišnji putnik koji je oko 15:25, dok se nalazio u avionu prije polijetanja, osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga rekao da se šali", navode iz policije za N1.
Zrakoplov je, dodaju, potom ispražnjen i bit će ponovno pregledan prije polijetanja, a obavit će se i ponovni pregled putnika i prtljage.
"Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u odorama, a neki u civilu. Kroz prozor sam vidio policijsko vozilo pokraj aviona. Izveli su jednog prosjedog gospodina koji je sjedio u 3. ili 4. redu", ispričao je novinar Vinko Paić, koji se nalazio u zrakoplovu.
Nitko u avionu nije znao što se događa, a za objašnjenje je pitao stjuardesu.
"Spomenuo je riječ bomba", kratko mu je pojasnila stjuardesa.
Navodi i da je pilot oko 15:40 pozvao sve putnike da iz sigurnosnih razloga napuste zrakoplov.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas