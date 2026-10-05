VIDEO / Zbog dojave o bombi evakuirani putnici zrakoplova na letu za Beograd. Oglasila se policija

"Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u odorama, a neki u civilu. Kroz prozor sam vidio policijsko vozilo pokraj aviona. Izveli su jednog prosjedog gospodina koji je sjedio u 3. ili 4. redu", ispričao je novinar Vinko Paić, koji se nalazio u zrakoplovu.