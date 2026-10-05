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DRAMA U SPLITU

VIDEO / Zbog dojave o bombi evakuirani putnici zrakoplova na letu za Beograd. Oglasila se policija

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N1 Info , Vesela Šegvić
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05. lis. 2026. 16:24
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16:37
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zrakoplov, Air Serbia
Sasa Miljevic/PIXSELL/Ilustracija

Putnici zrakoplova koji je letio za Beograd evakuirani su na splitskom aerodromu zbog sumnje na podmetnutu bombu.

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Riječ je o zrakoplovu kompanije Air Serbia, koji je iz Splita za Beograd trebao poletjeti u 15:20.

"Uhićen je 75-godišnji putnik koji je oko 15:25, dok se nalazio u avionu prije polijetanja, osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga rekao da se šali", navode iz policije za N1.

Zrakoplov je, dodaju, potom ispražnjen i bit će ponovno pregledan prije polijetanja, a obavit će se i ponovni pregled putnika i prtljage.

"Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u odorama, a neki u civilu. Kroz prozor sam vidio policijsko vozilo pokraj aviona. Izveli su jednog prosjedog gospodina koji je sjedio u 3. ili 4. redu", ispričao je novinar Vinko Paić, koji se nalazio u zrakoplovu.

Nitko u avionu nije znao što se događa, a za objašnjenje je pitao stjuardesu.

"Spomenuo je riječ bomba", kratko mu je pojasnila stjuardesa.

Navodi i da je pilot oko 15:40 pozvao sve putnike da iz sigurnosnih razloga napuste zrakoplov.

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Teme
aerodrom beograd bomba dojava o bombi split zrakoplov

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