CRNO MORE
Dvije osobe poginule u požaru na civilnom brodu: "Strašan napad ruskih bespilotnih letjelica"
Dvije su osobe poginule, a 11 je osoba spašeno nakon požara na brodu u Crnom moru kod rumunjskih teritorijalnih voda, objavile su rumunjske vlasti, dok je Ukrajina kao uzrok incidenta navela ruske bespilotne letjelice.
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Rumunjsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da su spašene osobe članovi posade broda koji je potonuo. Nacionalna uprava za pomorstvo izvijestila je da je riječ o požaru na brodu Rojad Mamadov.
Rumunjska nije komentirala uzrok požara, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ga uzrokovale ruske bespilotne letjelice. Potvrdio je da je u incidentu poginula jedna osoba, ali je naveo da se za drugom osobom još uvijek traga.
"Strašan napad dviju ruskih bespilotnih letjelica na civilni brod u neutralnim vodama koji je prevozio kukuruz, u vlasništvu Turske. Na brodu su se nalazili državljani Azerbajdžana i Indije", napisao je Zelenski na X-u.
A horrific strike by two Russian drones on a civilian vessel in neutral waters carrying corn and owned by Türkiye. Azerbaijani and Indian citizens were on board. As of now, unfortunately, we know that the ship’s captain was killed. My condolences. The fate of one other person is still being established. Eleven crew members were rescued, one of them injured. Ukraine has repeatedly proposed concrete steps to de-escalate the situation and ensure security in the Black Sea. There have also been relevant proposals from third countries. But Russia consistently chooses terror and sinking civilian vessels instead of normal maritime navigation. Pressure is needed to restore global food security. And everyone who is genuinely interested in this must help.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2026
"Nažalost, trenutačno znamo da je poginuo kapetan broda. Izražavam sućut. Sudbina još jedne osobe se utvrđuje. Spašeno je jedanaest članova posade, od kojih je jedan ozlijeđen", napisao je.
Ruske vlasti još nisu komentirale događaj. U ranijem priopćenju ruskog ministarstva obrane navedeno je da je Rusija pogodila dva teretna broda.
Bio je na putu prema Ravenni
Rumunjski mediji prethodno su izvijestili da se incident dogodio u blizini naftne platforme kojom upravlja rumunjska energetska tvrtka OMV Petrom.
Brod, koji je plovio pod zastavom Svetog Kitts i Nevisa, bio je na putu prema Ravenni u Italiji, a posljednje pristajanje zabilježeno je u ukrajinskoj luci Izmail, prema podacima internetske stranice VesselFinder.com.
Rumunjska, članica NATO-a, dijeli kopnenu granicu s Ukrajinom dugu 614 kilometara. Otkako je prije četiri godine počeo rat između Ukrajine i Rusije, zabilježeni su slučajevi ulaska ruskih bespilotnih letjelica u rumunjski zračni prostor, kao i pojava mina koje plutaju Crnim morem presijecajući ključne trgovinske i energetske pravce.
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