"SOA je ovdje važan akter, ali je u nezahvalnoj poziciji jer se, po prirodi svog posla, ne mogu oglašavati u javnosti, osim kad se podnose izvješća o svom radu. Svi ih prozivaju, a oni nisu u poziciji da se brane. Prvo, već dvije godine nemaju ravnatelja nego zamjenika ravnatelja, nisu u poziciji javnosti davati odgovore. No, ovdje su ključni politički akteri, a ne SOA. Nevjerojatno zvuči da se ne zna koga su oni obavijesti o saznanjima: spominju se policija, DIRH i DORH, ali zapravo ne znamo koga su sve obavijestili. Svi bitni niječu da su išta znali: predsjednik Republike, predsjednik Vlade i predsjednik Sabora, ali SOA uopće nije u poziciji da ih demnatira jer su im nadređeni", istaknula je novinarka Helena Puljiz.