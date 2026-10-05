TKO JE ZNAO ZA OTPAD U GOSPIĆU
Helena Puljiz: SOA nije u poziciji demantirati Milanovića i Plenkovića
Novinarka N1 portala Helena Puljiz komentirala je, u N1 studiju uživo kod Hanan Nanić, političke aktualnosti - od djelovanja SOA-e u slučaju ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, preko štrajka u ZET-u i skandala SDP-ove Romane Jerković Kraljić do incijative Damira Vanđelića za okupljanje stranaka tzv. trećega puta.
"SOA je ovdje važan akter, ali je u nezahvalnoj poziciji jer se, po prirodi svog posla, ne mogu oglašavati u javnosti, osim kad se podnose izvješća o svom radu. Svi ih prozivaju, a oni nisu u poziciji da se brane. Prvo, već dvije godine nemaju ravnatelja nego zamjenika ravnatelja, nisu u poziciji javnosti davati odgovore. No, ovdje su ključni politički akteri, a ne SOA. Nevjerojatno zvuči da se ne zna koga su oni obavijesti o saznanjima: spominju se policija, DIRH i DORH, ali zapravo ne znamo koga su sve obavijestili. Svi bitni niječu da su išta znali: predsjednik Republike, predsjednik Vlade i predsjednik Sabora, ali SOA uopće nije u poziciji da ih demnatira jer su im nadređeni", istaknula je novinarka Helena Puljiz.
"Javnost u tu priču kako nitko ništa nije znao ne vjeruje"
Izrazila je sumnju u tvrdnje da nitko od njih nije ništa znao jer se "u ovoj zemlji gotovo ne može ni iglica pomaknuti, a da se to ne zna".
"HDZ ima koncentriranu svu moć u državi, a nije ni predsjednik Republike bez moći. Oni kažu da nisu o tome bili izvješteni. Ako nisu bili izvješteni onda je vrijeme za neke nove korake. Ovdje su i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović izravno odgovorni što nije imenovan novi ravnatelj SOA-e. Oni tu tako važnu sigurnu službu drže pod v.d.-om. Predsjednik Milanović o tome isto šuti. Javnost u tu priču kako nitko ništa nije znao ne vjeruje. To je veliki problem pa imamo apsurdnu situaciju da ljudi sad više vjeruju SOA-i, tajnoj službi kojoj inače ne vjeruju zbog povijesti njihova djelovanja, nego premijeru i predsjedniku ili ministrima", upozorila je.
"Nije mi jasno zašto Milanović ovako šuti"
Smatra da bi se Vijeće za nacionalnu sigurnost trebalo sastati, iako u vladi nisu tome skloni.
"Ugroženo je zdravlje ljudi, postoje svi uvjeti da se Vijeće sastane, ali smo taoci odnosa predsjednika i premijera koji se ne sastaju niti rješavaju neka ključna pitanja u državi nego se drže statusa quo, u kojem svatko ima svoje područje djelovanja. Nije mi jasno zašto Milanović ovako šuti, opozicija bi trebala biti agresivnija u zahtjevima i inzistirati da se održi ta sjednica. Imamo 34 tisuće tona ilegalno odloženog i opasnog otpada na području za koje smo 20 godina slušali kako će se tamo proizvoditi zdrava hrana jer je nezagađeno budući da je bilo minirano. Ne da tamo ne proizvodnimo zdravu hranu, nego smo to tlo i zatrovali", istaknula je novinarka.
"Dakle, tlo je zatrovano, ugroženo je zdravlje stanovništva, a sve je povezano i s međunarodnim krimnalnim skupinama pa su stečeni svi uvjeti da se održi sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ali, nikome od njih to ne odgovara jer će se postaviti pitanje njihove političke odgovornosti", ocijenila je Puljiz.
"Vlast se ovdje mijenja kad HDZ tako odluči"
Na pitanje je li slučaj ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću prekretnica kad je riječ o političkoj odgovornosti, Puljiz je odgovorila da taj slučaj snažno utječe na promjenu svijesti većine građana, ali je pitanje kako utječe na svijest članova vladajuće stranke.
"Drukčije utječe na svijest od drugih afera jer je zatrovana zemlja za koju smo vjerovali da je čista, a vidimo da je i to prokockano te je ljudima ugroženo zdravlje, što svi možemo razumjeti. Na toj razini jest došlo do promjene svijesti, ovo smeta većini bez obzira na političku opciju, ali pitanje je koliko je došlo do te promjene unutar samog HDZ-a", istaknula je.
Dodala je kako je to ključni uvjet za stvarnu promjenu i konkretan rad na uklanjanju i sanaciji tog otpada, odnosno za zaustavljanje mogućnosti da se i dalje takav otpad navaža i sije po Hrvatskoj.
"Je li HDZ-ovcima prihvatljivo da netko u njihovo ime ili zaštićen njihovom strankom truje tlo i ljude u Hrvatskoj? To je ključno pitanje. Vlast se ovdje posljednjih 36 godina mijenja kad HDZ tako odluči. HDZ se može maknuti s vlasti samo onda kad oni to žele. Kao nekad u Komunističkoj partiji – kad Partija shvati i želi da se stvari mijenjaju, onda se one mijenjaju. Po tome nismo specifikum, tako je i u svim državama bivše Jugoslavije, uključujući i Sloveniju. Glavno je pitanje do koje se mjere u HDZ-u slučaj Gospić shvaća kao opasnost po njih same, a ne samo kao opasnost po ostale hrvatske građane", naglasila je novinarka Puljiz.
Plenkovićev pad nerelano očekivati, Jerković-Kraljić treba odstupiti
Smatra kako je nerealno očekivati da će Plenkovićeva vlada biti smijenjena u Saboru, na zahtjev opozicije jer premijer ima dovoljno ruku podrške.
"Nerealno je da se u Saboru sad opozove vlada premijera Plenkovića jer ima dovoljno ruku. Za ovo što se dogodilo u Gospiću i treba tražiti političku odgovornost vlasti, ali nije realno očekivati Plenkovićev pad zbog toga. Nema u njegovoj stranci snage koja bi ga rušila kao što je on iznutra rušio Tomislava Karamarka", zaključila je.
Kako komentira štrajk u ZET-u, politiku Tomislava Tomaševića i Možemo, novo okupljanje stranaka "trećeg puta", koje inicira Damir Vanđelić, i zašto smatra da SDP-ova Romana Jerković Kraljić treba podnijeti ostavku, pogledajte u videu.
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