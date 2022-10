Zgrada konzulata Njemačke u Kijevu oštećena je u jutrošnjem raketnom napadu na prijestolnicu Ukrajine, javlja Bild.

Kako Bild javlja, pogođeno je odjeljenje za vize. Bivši predsednik fondacije Bel u Kijevu Sergej Sumlenny objavio je fotografije na Twitteru i pisao kancelaru Olafu Scholzu i ministrici vanjskih poslova Annaleni Baerbock.

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87