Vojni analitičar objasnio zašto Krimski most nije mogla oštetiti kamion bomba

Izvor: N1

Vojni analitičar Mario Galić bio je gost Newsnighta i komentirao moguće uzroke oštećenja Krimskog mosta.

Galić ističe da se sasvim sigurno nije radilo o kamionu bombi.

“Ona ne može izazvati takvu vrstu oštećenje. Takvo oštećenje jedno može izazvati miniranje. Ovaj most sigurno nije uništen kamion bombom. Most je miniran. Da je taj kamion bio napunjen s toliko tona eksploziva, on bi uništio puno više oko sebe. Oštećen je sjeverni trak na jako dugo vremena. Južni je jako oštećen”, objašnjava.

Galić ne vjeruje da se promet mostom odvija u cijelosti.

“Most se sastoji od tri dijela. Jedan dio je od Rusije do otoka koji se zove Tuzla, drugi dio je preko Tuzle i treći dio od tuzle do Krima. Gdje ide promet – od Rusije preko prvog dijela do Tuzle. Formalno gledano, most radi. Od Tuzle do Krima, automobile prevozi trajekt. Dvije trećine rade, a jedna trećina ne”, pojašnjava.

Most je, kaže Galić, zaista miniran, ali pitanje je kako su ga minirali.

“Ništa Ukrajinci nemaju na raspolaganju što bi doseglo most s njihovog slobodnog teritorija, a da bi izazvalo toliku štetu”, rekao je.

Cijelu analizu pogledajte uskoro u videu.

