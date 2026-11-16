Tallinn se sada priprema preseliti svoje javne usluge u računalni oblak „bilo u slučaju uništenja podatkovnih centara, bilo ako neprijateljske snage uđu na naš teritorij i više ne budemo mogli funkcionirati”, rekao je Tõnu Grünberg, jedan od tvoraca nove strategije i bivši zamjenik glavnog tajnika za digitalnu infrastrukturu i kibernetičku sigurnost u estonskom Ministarstvu pravosuđa i digitalnih poslova.