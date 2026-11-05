Britanske elite histeriziraju oko "rata" s Rusijom

Međutim, sve je veći jaz između retorike o pripremama za rat i stvarnog stanja britanskih javnih financija. Očito je da vlada ima vrlo malo fiskalnog prostora za brzo povećanje obrambene potrošnje na NATO-ov cilj od 3,5 posto BDP-a do 2035. godine. U prošlotjednom predstavljanju godišnjeg proračuna ministar financija John Healy, bivši ministar obrane, izjavio je da će cilj od tri posto biti dosegnut „u sljedećem sazivu parlamenta”, što bi moglo značiti tek 2034. godinu. Prema trenutačnim planovima potrošnje, britanska izdvajanja za obranu tijekom ovog desetljeća neće premašiti 2,7 posto BDP-a.