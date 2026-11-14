TRI SILE
Povijesni susret Trumpa, Putina i Xija u Shenzhenu: Evo o čemu će razgovarati i o čemu kažu da neće
Donald Trump, Vladimir Putin i Xi Jinping sljedeći se tjedan planiraju sastati na marginama samita u Kini, priopćila je Bijela kuća.
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Povijesni susret čelnika Sjedinjenih Država, Rusije i Kine održat će se tijekom Trumpova sudjelovanja na samitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u južnome gradu Shenzhenu, rekla je novinarima glasnogovornica Olivia Wales.
"Predsjednik je jasno dao do znanja da će, uz ostale teme, razgovarati o smanjenju nuklearnog oružja u svijetu, čije širenje predsjednik Trump smatra vrlo opasnim", rekla je.
Razgovarat će o Iranu, ali ne i o Ukrajini?
Kako se doznaje, na sastanku najvećih svjetskih nuklearnih sila moglo bi biti riječi i o Iranu, ali ne i o Ukrajini.
Ne očekuje se da će razgovori rezultirati ikakvim sporazumom, rekao je neimenovani visoki američki dužnosnik, a prenijele su novinske agencije AP i Reuters.
Trump u Shenzhen stiže kasno u srijedu zbog dvodnevnog samita 21 države članice. U četvrtak će održati bilateralne razgovore i sa Xijem. Bit će to njihov četvrti susret otkako se američki predsjednik 2025. godine vratio na tu funkciju.
"Predsjednik Trump će svoj posjet Kini zaključiti trilateralnim sastankom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, predsjednika Narodne Republike Kine i predsjednika Ruske Federacije", rekla je Wales.
Kina gomila nuklearni arsenal
Dodala je da će Trumpovo putovanje, koje u utorak uključuje i sudjelovanje na samitu Udruženja nacija jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima "zajamčiti povijesne uspjehe za američki narod i unaprijediti američke interese u indo-pacifičkoj regiji".
Sporazum o kontroli nuklearnog oružja između Sjedinjenih Država i Rusije istekao je u veljači, ostavivši najveće svjetske nuklearne arsenale bez ključnih mehanizama nadzora, čime je praktički okončana suradnja na kontroli naoružanja koja je pomogla u rješavanju hladnog rata.
UN je pozvao obje strane da bez odgode dogovore novi okvir. No Trump rekao da bi taj sporazum mogao zamijeniti boljim dogovorom koji bi uključivao Kinu. Ta zemlja gomila svoj arsenal.
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