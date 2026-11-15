UHIĆENO OSAM OSOBA
Napad na tvornicu dronova: Estonija krivi Rusiju za sabotažu i zatvara granice
Estonija će zatvoriti sve granične prijelaze s Rusijom od 1. prosinca, rekao je u nedjelju ministar vanjskih poslova te baltičke države, nakon sumnje na pokušaj sabotaže u estonskoj obrambenoj tvrtki, za koji je Tallinn optužio Moskvu.
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Estonske vlasti tijekom noći na nedjelju privele su osam osoba zbog sumnje na pokušaj podmetanja požara u tvrtki Threod Systems, proizvođaču bespilotnih letjelica. Prema tvrdnjama estonskih vlasti, napad je naručila ruska vojna obavještajna služba GRU.
Moskva zasad nije komentirala estonske optužbe ni odluku o zatvaranju graničnih prijelaza.
Rusija redovito odbacuje optužbe europskih vlasti o svojoj umiješanosti u operacije sabotaže.
"Rusija mora shvatiti da neprijateljski postupci prema Estoniji imaju posljedice”, napisao je ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna u objavi na društvenoj mreži X.
Following clear evidence that Russia’s military intelligence service GRU, ordered a sabotage attack against an Estonian defence industry company, Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 15, 2026
Russia must understand that hostile actions against…
Ne zna se kad će prijelazi ponovno biti otvoreni
Nije precizirao koliko će dugo granični prijelazi biti zatvoreni niti je li određen datum njihova ponovnog otvaranja.
Estonija, članica NATO-a i Europske unije te snažna zagovornica Ukrajine, trenutačno ima otvorena tri granična prijelaza s Rusijom – Narvu, Luhamuu i Koidulu, preko kojih je dopušten prelazak pješacima i prijevoz tereta, izvijestila je estonska javna radiotelevizija ERR.
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