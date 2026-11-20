od 1. prosinca
Estonija zatvara granicu s Rusijom na najmanje šest mjeseci
Estonija će od 1. prosinca zatvoriti granične prijelaze s Rusijom na najmanje šest mjeseci iz sigurnosnih razloga, priopćila je u petak vlada te baltičke zemlje.
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Estonija je ovog tjedna najavila zatvaranje svih graničnih prijelaza s Rusijom od sljedećeg mjeseca, nakon sumnje na podmetanje požara u estonskoj obrambenoj tvrtki, za što je Tallinn optužio Moskvu, no nije precizirala koliko će dugo granica biti zatvorena.
„Ova je odluka odgovor na kontinuirane neprijateljske aktivnosti Rusije protiv Estonije i drugih europskih zemalja”, navela je vlada u priopćenju.
„Tvrtke iz estonske obrambene industrije ove su godine bile dvaput na meti napada, a prema estonskoj službi unutarnje sigurnosti, u oba su slučaja napade naručile ruske specijalne službe”, dodaje se u priopćenju.
Moskva redovito odbacuje optužbe europskih vlasti o umiješanosti u sabotaže.
Estonija, članica NATO-a i Europske unije te čvrsta podupirateljica Ukrajine, trenutačno ima pet graničnih prijelaza preko kojih putnici mogu ući u Rusiju ili iz nje izaći, navela je vlada.
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