Nedjelja će početi tmurnije, kiše i pljuskova u početku će biti duž Jadrana i uz Jadran, no u nastavku dana oborina će se proširiti posvuda. Duž Jadrana i uz Jadran, osobito prema večeri, lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Navečer i tijekom noći, kako temperature budu padale, kiša će prelaziti u snijeg u gorju.