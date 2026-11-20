Vremenska prognoza
Novi obrat: Stižu zahlađenje, obilna kiša, snijeg, bijele pahulje moguće i u nizinama
Donosimo vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
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Vedro je u mnogim krajevima Hrvatske, no ima magle, a oblaci prekrivaju dio sjevernog Jadrana, Gorskog kotara i Like te unutrašnjosti Dalmacije, gdje ima slabe oborine. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, vozače se poziva na oprez.
U nastavku petka bit će sunčanih razdoblja, osobito nakon razilaženja magle, ali treba računati na kišu, pretežno duž Jadrana i uz Jadran gdje može biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom, a onda poslijepodne i prema istoku unutrašnjosti.
Nestabilno će biti i za vikend. U subotu će kiše i pljuskova biti isto tako većinom duž Jadrana i uz Jadran, gdje može i zagrmjeti uz pljusak. U većini krajeva ipak će biti dijelom sunčano, ali manje toplo.
Nedjelja će početi tmurnije, kiše i pljuskova u početku će biti duž Jadrana i uz Jadran, no u nastavku dana oborina će se proširiti posvuda. Duž Jadrana i uz Jadran, osobito prema večeri, lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Navečer i tijekom noći, kako temperature budu padale, kiša će prelaziti u snijeg u gorju.
U novom tjednu snijeg je moguć i u nizinama unutrašnjosti.
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