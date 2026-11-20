"Trenutno, bolje je stanje u nekim drugim državama, ne samo u Europi, nego u Hrvatskoj. Za kvalitetan i lagodan život. Pitanje je osjećaju li mladi može li se izgraditi budućnost u Hrvatskoj ili ne. Same prijave na natječaje ne daju puno nade ljudima da se nastave prijavljivati na njih. Zato se zalažemo za transparentnost, kako bi ljudi vidjeli stanje i zašto su, primjerice, odbijeni za neki posao. Tako da kasnije znaju što promijeniti i kako se pripremiti ubuduće."