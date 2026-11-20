KATE JURIŠIĆ
Studentica iz Štrajka mladih odgovorila Fuchsu: Niti smo anarhisti niti smo povezani s nekom strankom
Studentica treće godine Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Kate Jurišić iz Štrajka mladih je u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala štrajk srednjoškolaca i studenata.
Na samom početku pohvalila je srednjoškolce.
"Samoinicijalno su se organizirali preko cijele Hrvatske. Atmosfera je pozitivna, s nadom, a odaziv je veći od očekivanog. Nikoga nismo poticali ni nagovarali da štrajkaju, no mladi su samoinicijativno to organizirali, čak i u mjestima gdje to nismo očekivalo", kazala je pa nastavila:
"Pojedinačno je, u nekim školama i na fakultetima imamo podršku, u nekima nemamo. Stoga, na svakome je izabrati hoće li štrajkati ili ne."
Ova inicijativa dio je međunarodne International Youth Strike, koji okuplja mlade u više od 25 europskih zemalja. Zato su zahtjevi i problemi na koje se ukazuje isti u svakoj od tih zemalja.
"Naši su zahtjevi dosad razrađeni i to nije finalna verzija. Uvijek smo spremni na promjene i konstruktivne kritike. Želimo naglasiti da su ovo teme koje se tiču mladih, želja nam je da oni ostanu u Hrvatskoj."
Ministar obrazovanja Radovan Fuchs optužio je štrajkaše anarhistima "koji sudjeluju u politizaciji" te najavio neopravdane sate onima koji ne dođu u škole.
"Nismo anarhisti niti nam je to u planu, niti su naši modeli i zahtjevi približni anarhiji. Nismo povezani ni s jednom političkom strankom u Hrvatskoj ili van nje. Ni s kim nismo bili u dogovoru oko organizacije i li dogovora. Samo smo svjesni problema i htjeli smo napraviti neku promjenu. Kroz štrajk želimo iskazati nezadovoljstvo i da nećemo stati pa da nam vladajući, ili bilo tko, diktira budućnost."
"Nisu svi mladi studenti"
Svejedno, ministar uvjerava da je studentima sve dobro, a kao argument je iskoristio, primjerice, cijenu studentske prehrane i prava.
"Nisu svi mladi studenti, tu su srednjoškolci i oni koji nisu išli na fakultete. A mjere o kojima on priča su privremene i nisu široke. Priuštivo stanovanje je jedan od glavnih problema. Mladi si s diplomama, završenim fakultetima i dobrim plaćama priuštiti stanove."
Rekla je da ne želi otići iz Hrvatske, ali to ne isključuje.
"Trenutno, bolje je stanje u nekim drugim državama, ne samo u Europi, nego u Hrvatskoj. Za kvalitetan i lagodan život. Pitanje je osjećaju li mladi može li se izgraditi budućnost u Hrvatskoj ili ne. Same prijave na natječaje ne daju puno nade ljudima da se nastave prijavljivati na njih. Zato se zalažemo za transparentnost, kako bi ljudi vidjeli stanje i zašto su, primjerice, odbijeni za neki posao. Tako da kasnije znaju što promijeniti i kako se pripremiti ubuduće."
O odazivu i planovima za ono što slijedi će raspraviti nakon današnjeg dana.
"Kad vidimo kako je prošao ovaj dan, vidjet ćemo što dalje učiniti, koje akcije započeti", zaključila je Kate Jurišić.
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