PROMET U PREKIDU
FOTO, VIDEO / Velike poplave na jugu Francuske. Osoba poginula, bujice nosile automobile
Obilne kiše i poplave pogodile su jugoistok Francuske, gdje je jedna osoba poginula, a druga se vodi kao nestala, dok su bujice nosile automobile i poplavile kuće i čitave gradske četvrti.
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Nevrijeme je zahvatilo područje od regije Okcitanije do regije Provence-Alpes-Côte d’Azur. Obilne oborine počele su u ponedjeljak, a njihov se intenzitet smanjio u utorak oko podneva.
U utorak, 20. listopada, pronađeno je tijelo 75-godišnje osobe koju je odnijela bujica u općini Saint-Mitre-les-Remparts, u departmanu Bouches-du-Rhône, piše Euronews. Tijelo je pronađeno u obližnjem gradu Istresu, a u potrazi je sudjelovao i helikopter.
⛈️ Impressionnantes images des inondations survenues à Ghisonaccia dans l'est de la Corse ce mardi. Il est tombé près de 500 mm de pluie ! 🌊 (© Cyril Hemardinquer) https://t.co/d3CAGJTIOp— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2026
France: On the island of Corsica, Ghisonaccia has been cut off since just after 15:00 , with every road in and out closed. EDF Corse says 6,500 homes are without power, and 4,000 of them won't be reconnected before Wednesday morning. https://t.co/l6wVAHIbdt— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2026
Les violentes inondations qui ont frappé notre île aujourd’hui ont durement touché plusieurs communes, notamment dans la Plaine orientale, provoquant d’importants dégâts et plongeant de nombreuses familles dans l’inquiétude. Je tiens à exprimer tout mon soutien aux habitants sinistrés, à celles et ceux qui ont vu leur habitation ou leur activité touchée par les inondations. Mes pensées vont tout particulièrement à la personne portée disparue à Ghisonaccia, ainsi qu’à ses proches, dans l’attente de nouvelles que nous espérons rassurantes. Je veux également saluer l’engagement des sapeurs-pompiers, des forces de secours, des élus et de l’ensemble des personnels mobilisés depuis plusieurs heures pour venir en aide à la population. Au-delà de l’urgence, il faudra que les communes, les familles et les professionnels touchés puissent compter sur un accompagnement rapide et des moyens à la hauteur des dégâts subis. Curagiu à tutte è à tutti. In issi mumenti difficiuli, a sulidarità deve esse a nostra forza.— Paul-André Colombani (@pacolombani) October 20, 2026
Na sjeveru Korzike jedna se osoba vodi kao nestala u mjestu Ghisonaccia, potvrdila je prefektura. Dvije osobe nalazile su se u terenskom vozilu koje je odnijela rijeka Fium'orbu. Jedna se uspjela izvući kroz prozor vozila, dok spasilačke ekipe tragaju za drugom.
Na Korzici zabilježene iznimno obilne oborine
U okolici Solenzare, na jugu Korzike, od početka nevremena palo je gotovo 400 milimetara kiše. Meteorološka služba Météo-France izvijestila je da je na tamošnjoj zračnoj luci u samo sat vremena zabilježen 191 milimetar oborina.
Evakuacije su provedene i u Istresu, pedesetak kilometara zapadno od Marseillea. Stanovnici pogođeni poplavama premješteni su u sportsku dvoranu, izvijestile su lokalne vlasti.
20 Ekim 2026 Martigues Bouches-du-Rhône Fransa 🇨🇵 https://t.co/IAa8rr7Nhc— Hermes (@hermesisos) October 20, 2026
🔴⚠️⛈🇫🇷More than 500mm of #rain in few hours have caused devastating #Floods in #Corsica:storms are still regenerating over the island,with more than 11K lightnings in the morning.⬇️12hrs animation of #MTG until 15.40 with flash count(red=20flash/5m) #ClimateEmergency #France https://t.co/SVNvbCpoeG— antonio vecoli 🛰️🇪🇺#️⃣ (@tonyveco) October 20, 2026
Obilne kiše izazvale su velika izlijevanja vode na području od departmana Hérault do Bouches-du-Rhône, zbog čega su deseci ljudi morali biti sklonjeni na sigurno.
Poplave i problemi u prometu
Snažne kiše i grmljavinsko nevrijeme pogodili su i grad Lunel u departmanu Hérault. Prema podacima vatrogasaca, gradske su vlasti u prihvatnom centru zbrinule petnaestak ljudi. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju automobile potopljene gotovo do prozora zbog porasta vodostaja na ulicama.
U Nîmesu je promet u utorak ujutro bio izrazito otežan, a autocesta A9 bila je zatvorena nekoliko sati. Do podneva se situacija postupno normalizirala, a gradske ustanove, zatvorene od ponedjeljka poslijepodne, počele su ponovno otvarati vrata. Željeznički promet prema gradu i iz njega i dalje je bio poremećen.
🟠 L’autoroute A9 est totalement inondée entre Nîmes et Montpellier à hauteur de Vergèze. Elle vient, à 4h30, d’être fermée à la circulation. #A9 https://t.co/3ruVJSXNc4— InfOccitanie (@infoccitanie) October 20, 2026
Problema je bilo i na širem području Marseillea, gdje su pojedini dijelovi autocesta bili poplavljeni, a neki prilazni pravci zatvoreni. U samom gradu u utorak ujutro obustavljen je tramvajski promet.
Nevrijeme je povezano s hladnim sustavom niskog tlaka nazvanim Adam, koji je donio obilne kiše i poplave i u Španjolsku, gdje su poginule najmanje četiri osobe.
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