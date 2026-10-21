FOTO, VIDEO / Velike poplave na jugu Francuske. Osoba poginula, bujice nosile automobile

U Nîmesu je promet u utorak ujutro bio izrazito otežan, a autocesta A9 bila je zatvorena nekoliko sati. Do podneva se situacija postupno normalizirala, a gradske ustanove, zatvorene od ponedjeljka poslijepodne, počele su ponovno otvarati vrata. Željeznički promet prema gradu i iz njega i dalje je bio poremećen.