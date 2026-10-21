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PROMET U PREKIDU

FOTO, VIDEO / Velike poplave na jugu Francuske. Osoba poginula, bujice nosile automobile

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N1 Info
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21. lis. 2026. 07:12
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THIBAUD MORITZ/AFP

Obilne kiše i poplave pogodile su jugoistok Francuske, gdje je jedna osoba poginula, a druga se vodi kao nestala, dok su bujice nosile automobile i poplavile kuće i čitave gradske četvrti.

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Nevrijeme je zahvatilo područje od regije Okcitanije do regije Provence-Alpes-Côte d’Azur. Obilne oborine počele su u ponedjeljak, a njihov se intenzitet smanjio u utorak oko podneva.

U utorak, 20. listopada, pronađeno je tijelo 75-godišnje osobe koju je odnijela bujica u općini Saint-Mitre-les-Remparts, u departmanu Bouches-du-Rhône, piše Euronews. Tijelo je pronađeno u obližnjem gradu Istresu, a u potrazi je sudjelovao i helikopter.

Na sjeveru Korzike jedna se osoba vodi kao nestala u mjestu Ghisonaccia, potvrdila je prefektura. Dvije osobe nalazile su se u terenskom vozilu koje je odnijela rijeka Fium'orbu. Jedna se uspjela izvući kroz prozor vozila, dok spasilačke ekipe tragaju za drugom.

Na Korzici zabilježene iznimno obilne oborine

U okolici Solenzare, na jugu Korzike, od početka nevremena palo je gotovo 400 milimetara kiše. Meteorološka služba Météo-France izvijestila je da je na tamošnjoj zračnoj luci u samo sat vremena zabilježen 191 milimetar oborina.

Evakuacije su provedene i u Istresu, pedesetak kilometara zapadno od Marseillea. Stanovnici pogođeni poplavama premješteni su u sportsku dvoranu, izvijestile su lokalne vlasti.

Obilne kiše izazvale su velika izlijevanja vode na području od departmana Hérault do Bouches-du-Rhône, zbog čega su deseci ljudi morali biti sklonjeni na sigurno.

Poplave i problemi u prometu

Snažne kiše i grmljavinsko nevrijeme pogodili su i grad Lunel u departmanu Hérault. Prema podacima vatrogasaca, gradske su vlasti u prihvatnom centru zbrinule petnaestak ljudi. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju automobile potopljene gotovo do prozora zbog porasta vodostaja na ulicama.

U Nîmesu je promet u utorak ujutro bio izrazito otežan, a autocesta A9 bila je zatvorena nekoliko sati. Do podneva se situacija postupno normalizirala, a gradske ustanove, zatvorene od ponedjeljka poslijepodne, počele su ponovno otvarati vrata. Željeznički promet prema gradu i iz njega i dalje je bio poremećen.

Problema je bilo i na širem području Marseillea, gdje su pojedini dijelovi autocesta bili poplavljeni, a neki prilazni pravci zatvoreni. U samom gradu u utorak ujutro obustavljen je tramvajski promet.

Nevrijeme je povezano s hladnim sustavom niskog tlaka nazvanim Adam, koji je donio obilne kiše i poplave i u Španjolsku, gdje su poginule najmanje četiri osobe.

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