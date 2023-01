Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini u kojoj navodi da se čini kako rusko vojno vodstvo možda ponovno planira ofenzivnu operaciju na temelju pogrešnih pretpostavki o sposobnostima ruske vojske.

Ruski vojni neuspjesi u regijama Kijeva, Harkiva i Hersona u više navrata su pokazali da rusko vojno vodstvo precjenjuje vlastite sposobnosti ruske vojske. Degradirani elementi mornaričkog pješaštva Istočne vojne oblasti koji trenutno napadaju Vuledar vjerojatno će kulminirati čak i ako uspiju zauzeti naselje.

Nova jeziva poruka iz Rusije: “Ako izbije Treći svjetski rat…” Britanci se raspisali o velikom ruskom gubitku: “Vjerojatno je bilo 300 žrtava”

ISW navodi da čak i ako Ukrajina izgubi Vuledar, to vjerojatno neće dovesti do trenutačnog ruskog proboja na više linija napredovanja u Donjecku ili na ratištu općenito.

Proljetna kišna sezona u Ukrajini koja se obično događa oko travnja degradirat će pogodnost terena za manevarsko ratovanje. Ako ruske snage pokušaju istodobne mehanizirane ofenzive u sljedeća dva mjeseca, vjerojatno bi poremetile ukrajinske napore da provedu protuofenzivu u kratkom roku, ali bi takva ruska ofenziva vjerojatno prerano kulminirala tijekom proljetne kišne sezone – ako ne i prije – prije nego što postigne operativno značajan učinak.

To bi stvorilo uvjete koje bi ukrajinske snage mogle iskoristiti za protuofenzivu u proljeće ili ljeto 2023. godine. Ukrajina bi također imala sve veće koristi od zapadnih tenkova koji su joj tek obećani.

ISW smatra da je malo vjerojatno da će Rusi postići operativno odlučujuće uspjehe u svojim trenutnim i vjerojatno nadolazećim ofenzivnim operacijama, iako će vjerojatno ostvariti taktičke, a možda čak i operativno značajne dobitke.

Ukrajina će se vrlo vjerojatno naći u dobroj poziciji iz koje može voditi uspješne protuofenzivne operacije nakon kulminacije ruskih ofenziva prije ili tijekom proljetne kišne sezone.

NEW: Conventional #Russian forces are likely replacing exhausted #Wagner Group forces to maintain the offensive in #Bakhmut after the Wagner Group’s offensive in Bakhmut culminated with the capture of #Soledar around January 12. w/ @criticalthreats: https://t.co/VBVGpBrqvz pic.twitter.com/R2deq78QGD