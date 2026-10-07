u Samarskoj oblasti
VIDEO / Izbio veliki požar u važnom ruskom naftnom postrojenju
Veliki požari izbili su u važnom postrojenju za transport i skladištenje nafte u ruskoj Samarskoj oblasti, pokazuju snimke objavljene na društvenim mrežama i podaci NASA-ina satelitskog sustava za praćenje požara.
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Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vide se veliki požari i gusti oblaci crnog dima iznad postrojenja, koje predstavlja važno čvorište u ruskoj mreži naftovoda, javlja Kyiv Independent.
NASA-in sustav Fire Information for Resource Management System (FIRMS), koji se koristi satelitskim podacima za otkrivanje toplinskih anomalija i požara, zabilježio je više žarišta na području postrojenja.
Postrojenje se nalazi u blizini sela Prosvet u Samarskoj oblasti, a obuhvaća crpne stanice, spremnike za naftu i stanice za miješanje nafte. Više je puta bilo meta u sklopu ukrajinske kampanje napada duboko unutar ruskog teritorija usmjerenih na rusku naftnu infrastrukturu.
Russia's Samara region. Drones reportedly struck the Samara Line Production and Dispatch Station again. A large fire broke out. The facility is an important hub for receiving, storing, and further transporting oil and has one of the largest oil tank farms in Europe. https://t.co/FaZRbMej7a— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 7, 2026
Ranije tijekom dana ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je naslutiti da je Ukrajina izvela napad na naftna postrojenja u Samarskoj oblasti, no nije precizirao koje je postrojenje pogođeno.
Iako uzrok trenutačnog požara još nije službeno objavljen, ukrajinski Glavni stožer ranije je 7. listopada potvrdio da je to postrojenje oštećeno u prethodnom ukrajinskom napadu dronovima 2. listopada.
„Kao rezultat napada 2. listopada 2026. na LVDS 'Samara' u Prosvetu, u Samarskoj oblasti Ruske Federacije, potvrđena su oštećenja na jedanaest spremnika RVS-20000, tri spremnika RVS-50000, dijelovima cjevovoda i automatiziranoj stanici za proizvodnju nafte“, priopćio je Glavni stožer.
Dodali su da je cilj napada na rusku naftnu infrastrukturu „smanjenje vojno-gospodarskog potencijala Ruske Federacije“.
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