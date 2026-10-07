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u Samarskoj oblasti

VIDEO / Izbio veliki požar u važnom ruskom naftnom postrojenju

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N1 Info
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07. lis. 2026. 17:54
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Rusija
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Veliki požari izbili su u važnom postrojenju za transport i skladištenje nafte u ruskoj Samarskoj oblasti, pokazuju snimke objavljene na društvenim mrežama i podaci NASA-ina satelitskog sustava za praćenje požara.

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Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vide se veliki požari i gusti oblaci crnog dima iznad postrojenja, koje predstavlja važno čvorište u ruskoj mreži naftovoda, javlja Kyiv Independent.

NASA-in sustav Fire Information for Resource Management System (FIRMS), koji se koristi satelitskim podacima za otkrivanje toplinskih anomalija i požara, zabilježio je više žarišta na području postrojenja.

Postrojenje se nalazi u blizini sela Prosvet u Samarskoj oblasti, a obuhvaća crpne stanice, spremnike za naftu i stanice za miješanje nafte. Više je puta bilo meta u sklopu ukrajinske kampanje napada duboko unutar ruskog teritorija usmjerenih na rusku naftnu infrastrukturu.

Ranije tijekom dana ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je naslutiti da je Ukrajina izvela napad na naftna postrojenja u Samarskoj oblasti, no nije precizirao koje je postrojenje pogođeno.

Iako uzrok trenutačnog požara još nije službeno objavljen, ukrajinski Glavni stožer ranije je 7. listopada potvrdio da je to postrojenje oštećeno u prethodnom ukrajinskom napadu dronovima 2. listopada.

„Kao rezultat napada 2. listopada 2026. na LVDS 'Samara' u Prosvetu, u Samarskoj oblasti Ruske Federacije, potvrđena su oštećenja na jedanaest spremnika RVS-20000, tri spremnika RVS-50000, dijelovima cjevovoda i automatiziranoj stanici za proizvodnju nafte“, priopćio je Glavni stožer.

Dodali su da je cilj napada na rusku naftnu infrastrukturu „smanjenje vojno-gospodarskog potencijala Ruske Federacije“.

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ukrajina rat u ukrajini rusija

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