Fižulić: Otići u mirovinu znači dobiti uputnicu za siromaštvo

"To je pitanje podataka koji su svima nama dostupni. Otiđete na Eurostat i usporedite koliko je ljudi bilo u riziku od siromaštva 2015., 2016. godine i koliko ih je danas. Koliko je njih starije od 65 godina, koliki je udio mirovine u prosječnoj plaći, kolika će mirovina biti onima koji će u narednih pet godina otići u mirovinu s obzirom na današnju plaću. Sve su to egzaktni podaci", komentirao je Fižulić.