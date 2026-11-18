OPASNA ESKALACIJA
Izraelska vojska pokrenula novi napad u Pojasu Gaze: Tenkovi na ulicama, stanovnici prisiljeni na bijeg
Izraelski tenkovi ušli su u srijedu u dio središnjeg Pojasa Gaze, rekli su očevici, a izraelska vojska priopćila je da njezine snage gađaju Hamasovu infrastrukturu izvan područja koja Izrael kontrolira u toj enklavi.
Očevici su naveli da je nekoliko izraelskih tenkova izišlo na glavnu cestu Saladin, zapadno od Žute linije koja označava granicu dviju trećina Pojasa Gaze koje su i dalje pod izraelskom kontrolom unatoč prekidu vatre koji traje više od godinu dana.
Stanovnici su rekli da je ulazak tenkova prvi kopneni upad od prekida vatre 2025. godine.
U izraelskom zračnom napadu u blizini mjesta vojnog upada poginula je jedna osoba, priopćili su palestinski medicinski djelatnici.
Medicinski djelatnici naveli su da je izraelska vojska ranije u srijedu ubila još dvije osobe u odvojenim incidentima u Deir al-Balahu i gradu Gazi. Vojska je priopćila da nema saznanja ni o kakvom incidentu u Deir al-Balahu.
Glasnogovornik izraelske vojske izjavio je da je cilj vojne operacije „Hamasova infrastruktura“ zapadno od Žute linije u središnjem dijelu Pojasa Gaze te da je ranije u srijedu pogodila jednog militanta na jugu enklave.
Očevici su rekli da su izraelski upad koji je u tijeku, pucnjava i topničke granate koje su se čule na tom području prisilili dio obitelji iz obližnjih skloništa na bijeg.
Prekidom vatre iz listopada 2025. zaustavljene su velike borbe u ratu između Izraela i Pojasa Gaze, ali nisu prestali izraelski napadi niti je osigurano razoružanje Hamasa.
Hamas upozorava na „opasnu eskalaciju“
Izrael, koji tvrdi da se Hamas u posljednje vrijeme pregrupira i ponovno naoružava, pojačao je napade na tu islamističku skupinu. Hamas je optužio Izrael da pokušava potkopati sporazum o prekidu vatre postignut uz posredovanje SAD-a.
Hamas je ocijenio da su upad izraelske vojske, zajedno s prisilnom evakuacijom domova sjeveroistočno od izbjegličkog kampa Nuseirata, opasna eskalacija i grubo kršenje prekida vatre, što pokazuje da Izrael odustaje od svojih obveza. Izraelska vojska nije imala komentara.
Tijelo koje nadzire plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Pojasu Gaze optužilo je i Izrael i Hamas da ne ispunjavaju svoje obveze o prekidu neprijateljstava, zbog čega stanovništvo enklave živi u teškim uvjetima, prekid vatre dovodi se u pitanje.
Izvješće Odbora za mir na 12 stranica, u koje je Reuters imao uvid, drugo je izvješće tog tijela Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda otkako je prije 13 mjeseci na snagu stupio prekid vatre koji podupire SAD.
Zdravstvene vlasti u Pojasu Gaze navode da je od stupanja prekida vatre na snagu ubijeno najmanje 1600 Palestinaca, a izraelska vojska navodi da je ubijeno pet izraelskih vojnika.
Palestinske vlasti priopćile su da je više od 74.000 ljudi u Pojasu Gaze ubijeno u vojnoj kampanji koju je Izrael ondje pokrenuo nakon što su borci predvođeni Hamasom 7. listopada 2023. na jugu Izraela ubili oko 1200 ljudi.
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