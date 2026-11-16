manipulacija izborima
Teške optužbe izraelske oporbe na račun Netanyahua: "Bio je to pokušaj puča"
Dvojica izraelskih oporbenih čelnika optužila su Benjamina Netanyahua za pokušaj "puča", nakon što su u tisku objavljeni navodi da su suradnici odlazećeg premijera manipulirali izborima nauštrb arapskih stranaka.
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"Kako se pojavljuju novi detalji, jedno postaje jasno: ovo nije bio pokušaj ometanja izbora. Bio je to pokušaj puča", napisao je u ponedjeljak na X-u Yair Lapid, oporbeni čelnik u prethodnom sazivu parlamenta.
Pokušaj „državnog udara” osudio je i čelnik Zajedničke liste, glavne izraelske političke formacije s arapskom većinom.
"Ispostave li se ovi napisi istinitima, tada će se raditi o kriminalnoj operaciji uspostavljenoj u samom srcu vlasti kako bi se namjestili rezultati izbora. Svi čija se odgovornost utvrdi bit će pozvani na red, uključujući Benjamina Netanyahua", napisao je Jusef Džabarin na X-u.
Kanal 12 izvijestio je u nedjelju navečer da je uoči izbora 27. listopada Ido Norden, Netanyahuov šef kabineta, proslijedio pritužbu šefu policije u vezi s aktivistima iz Raama, druge arapske stranke.
Norden je uputio policajce na navodni obavještajni izvor koji je, prema Kanalu 12, zapravo bio bivši zaposlenik ureda premijera. Na temelju navoda tog izvora, tri člana Raama uhićena su na dan izbora, osumnjičena za pokušaj kupnje glasova, a Netanyahuov tabor potom je optužio arapske stranke za izbornu prijevaru.
Trojica muškaraca u međuvremenu su puštena na slobodu. Netanyahuov ured nazvao je izvješće "lažnim", navodeći da je Norden "ispunio svoju građansku dužnost" povezavši izvor s policijom.
Izraelski dnevnik Haaretz također je u nedjelju izvijestio da je David Zini, šef izraelske službe unutarnje sigurnosti Shin Beta, pokušao prisluškivati čelnike Zajedničke liste neposredno prije izbora.
Međutim, njegov zahtjev je odbio državni odvjetnik zbog nedovoljnih dokaza koji bi opravdali takvu mjeru, prema Haaretzu. Centrist Gadi Eisenkot, trenutačno zadužen za formiranje vlade nakon izbora koji nisu iznjedrili jasnog pobjednika, pozvao je na "hitnu istragu ovog slučaja".
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