"Ispostave li se ovi napisi istinitima, tada će se raditi o kriminalnoj operaciji uspostavljenoj u samom srcu vlasti kako bi se namjestili rezultati izbora. Svi čija se odgovornost utvrdi bit će pozvani na red, uključujući Benjamina Netanyahua", napisao je Jusef Džabarin na X-u.