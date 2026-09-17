VANJSKOPOLITIČKA ANALIZA
Špelić o "igri sjena" na Bliskom istoku: Jemen, Gaza i iranska strategija preživljavanja
N1info
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17. ruj. 2026. 20:43
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Povjesničar i novinar Dario Špelić, u N1 studiju uživo kod naše Hanan Nanić, komentirao je stanje na Bliskom istoku i ponovni uspon hutista u Jemenu te situaciju u Gazi i Libanonu.
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