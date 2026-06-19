Francesca Albanese ekskluzivno za N1: Gaza je koncentracijski logor

"To je bio očit, dokumentiran slučaj silovanja. Provedena je istraga, ali nakon toga su vojnici oslobođeni, a osoba koja je bila odgovorna za puštanje videa u javnost pritvorena je. To je očiti slučaj koji predstavlja činjenicu da su mučenje i silovanje prihvaćeni kada je riječ o Palestincima. Zato sam jasno naznačila u izvješću da neki dijelovi izraelskog društva i dalje prolaze nekažnjeno. Isto tako zastupnici u izraelskom parlamentu govore: 'Što je pogrešno u silovanju Palestinaca?'. Dakle, govorimo o civilima, ne znamo što su radili borcima, onima koji su ratovali u Gazi."