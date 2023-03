Američki CBS objavio je animiranu simulaciju incidenta nad Crnim morem u kojemu su sudjelovali ruski vojni avion i američki dron.

Na objavljenoj simulaciji se vidi kako ruski avion prolazi ispod američkog drona i ispušta gorivo.

📹 CBS channel showed a video reenactment of how a Russian #Su27 fighter jet shot down an American #MQ9 Reaper. pic.twitter.com/pRO9tPcxM7