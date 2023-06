Stručnjaci su još prije pet godina upozoravali: “Titan nije siguran!”

Podijeli :

Bivši zaposlenik OceanGatea - tvrtke koja upravlja nestalom podmornicom Titan - upozorio je na moguće sigurnosne probleme s podmornicom još 2018. godine. Dokumenti američkog suda pokazuju da je David Lochridge, direktor pomorskih operacija tvrtke, izrazio zabrinutost u izvješću koje je "identificiralo brojne probleme koji predstavljaju ozbiljne sigurnosne rizike".

Lochridge je “naglasio potencijalnu opasnost za putnike Titana jer je podmornica dosegla ekstremne dubine“. Rekao je da su njegova upozorenja ignorirana te je sazvao sastanak sa šefovima OceanGatea, ali je otpušten, piše BBC.

Tvrtka ga je tužila zbog otkrivanja povjerljivih informacija, a on je podnio protutužbu zbog nepravednog otkaza. Kasnije je došlo do nagodbe, no nisu poznati detalji.

Marine Technology Society (MTS) u ožujku 2018. godine tvrtki je poslalo pismo u kojem se navodi da bi “trenutni ‘eksperimentalni’ pristup koji je usvojio OceanGate… mogao rezultirati negativnim ishodima (od minornih do katastrofalnih )”.

Glasnogovornik OceanGatea odbio je komentirati sigurnosna pitanja koja su postavili Lochridge i MTS.

Podmornica Titan, koju je tvrtka opisala kao “eksperimentalnu”, izgrađena je od neobičnog materijala za podmornicu koja ide duboko u more. Trup je napravljen od ugljičnih vlakana, s titanijskim završnim pločama i malim prozorom na jednom kraju. Da bi se izdržao golemi pritisak u tim dubinama potrebni su super-čvrsti materijali.

Lochridge je, prema sudskim spisima, tvrdio da trup nije ispravno testiran. Tvrdio je da su ispitivanja na manjem modelu podmornice otkrila nedostatke u testiranju ugljika pod pritiskom. Osvrnuo se i na prozor u Titanu – tvrdio je da tvrtka koja je izradila taj materijal jamčila za njega samo do 1300 m dubine.

OceanGate je u izjavi iz prosinca 2018. rekao da je Titan dovršio zaron od 4000 metara što “u potpunosti potvrđuje OceanGateov inovativni inženjering i konstrukciju Titanovog trupa od karbonskih vlakana i titana”.

No, izvršni direktor OceanGatea Rush Stockton prošle je godine u jednom intervjuu kazao da su provedeni testovi koji su otkrili da Titanov trup “pokazuje znakove cikličkog zamora”.

U sudskom podnesku iz svibnja 2021. tvrtka je rekla da je Titan prošao više od 50 probnih ronjenja, uključujući zarone na dubinu ekvivalentnu Titanicu, u dubokim vodama kod Bahama i u tlačnoj komori.

