drama u njemačkoj luci
VIDEO / Kruzer se sudario s dva teretna broda, putnici opisali udar: Sve se treslo i trzalo
Brod za krstarenje „Mein Schiff 3” kompanije TUI Cruises sudario se u nedjelju navečer s dva kontejnerska broda prilikom isplovljavanja iz njemačke luke Bremerhaven, priopćila je policija.
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Prema informacijama Bilda, u sudaru je oštećena oplata jednog od teretnih brodova. Nitko nije ozlijeđen, no putnici su morali provesti noć na kruzeru, a planirano putovanje na Kanarske otoke zasad je neizvjesno.
Kruzer je oko 17 sati krenuo na 20-dnevno putovanje, unatoč olujnom vremenu. Uz pomoć tegljača napustio je pristanište Columbuskaje, ali je kod kontejnerskog terminala upao u poteškoće. Snažni udari vjetra navodno su ga spriječili da zadrži kurs.
Brod se potom sudario s kontejnerskim brodom „MSC Victorine”, koji je bio usidren u luci. Prema navodima policije, u nesreći je sudjelovao još jedan kontejnerski brod. Fotografije pokazuju znatna oštećenja oplate broda „MSC Victorine”, no razmjeri štete još nisu poznati.
New footage shows the moment TUI Cruises’ Mein Schiff 3 collided with the docked container ship MSC Victorine in Bremerhaven, Germany. Strong winds pushed the cruise ship sideways despite tugboats trying to assist https://t.co/lELAkgnRbK— Surajit (@surajit_ghosh2) October 26, 2026
„Tako snažan udarac nikada nisu doživjeli”
Christian Breden, koji je svoje roditelje ispratio na krstarenje, ispričao je za BILD da je već pri isplovljavanju primijetio probleme.
„Brod je nekoliko minuta stajao na mjestu, otprilike 30 metara od pristaništa. Nije se mogao oduprijeti vjetru. Udari vjetra bili su zaista snažni”, rekao je.
Desetak minuta kasnije došlo je do sudara.
„Moji roditelji rekli su da je tako snažno tresnulo kao što nikada prije nisu doživjeli. Na brodu su se osjetili podrhtavanje i trzaji”, ispričao je Breden.
Neki putnici, osobito oni smješteni u kabinama na lijevoj strani broda, sudar nisu ni primijetili. Pojedini su tek tijekom večere doznali što se dogodilo.
Putovanje na Kanarske otoke pod upitnikom
TUI Cruises potvrdio je sudar, ali je naveo da je riječ o sudaru s jednim teretnim brodom. Nakon nesreće kruzer se vratio na pristanište, gdje su tijekom noći pregledavana oštećenja.
Prema dosadašnjim informacijama, nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen.
Brod se i u ponedjeljak ujutro nalazio u Bremerhavenu, a još nije poznato hoće li i kada putnici moći nastaviti planirano 20-dnevno krstarenje.
Pomorska policija Bremena nastavlja istragu okolnosti nesreće. O događaju je prvi izvijestio „Nordsee-Zeitung”.
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