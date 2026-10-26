Alarmantni rezultati istraživanja: Čak 96 posto koraljnih grebena u svijetu ugroženo

Kada greben propadne, njegov temelj – tvrdi koralji – gotovo u potpunosti nestaje. Umjesto njih šire se alge i spužve. Ekosustav, koji je nekoć bio bogat vrstama, postaje siromašan i više ne može pružati stanište mnogim životinjama koje su u njemu prirodno obitavale – od školjkaša i morskih krastavaca do grebenskih riba, morskih kornjača i morskih pasa.