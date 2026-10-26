Panična kupnja
Pohrlili u trgovine nakon upozorenja vlade, jedan proizvod potpuno rasprodan: "Ovo je potpuno ludilo"
Kupci u Velikoj Britaniji počeli su panično kupovati zalihe samo nekoliko dana nakon što je vlada pozvala građane da se opskrbe hranom, vodom i drugim osnovnim potrepštinama.
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Prodaja radijskih prijamnika s ručnim punjenjem porasla je čak pet puta posljednjih dana, a sedam popularnih modela potpuno je rasprodano, izvijestio je jučer The Telegraph, a prenosi Metro.
S polica trgovina nestaju i drugi uređaji koje je vlada preporučila građanima za slučaj izvanrednih situacija.
Prodaja baterijskih svjetiljki porasla jeza 284 posto, dok je prodaja prijenosnih punjača porasla za 106 posto.
Videosnimke također prikazuju kolone kupaca koji su jučer pokušavali izaći s parkirališta supermarketa Asda u trgovačkom parku Turner Rise u Colchesteru.
Jedan kupac opisao je supermarket kao "prepun ljudi koji panično kupuju zalihe", zbog čega su police ostale prazne.
Neki su kupci na parkiralištu ostali zaglavljeni čak dva sata, naveli su u lokalnoj grupi na Facebooku.
"Mi smo sada zaglavljeni u toj gužvi, ovo je potpuno ludilo", napisao je jedan korisnik. "Ako je ovo zbog stvaranja zaliha, onda su ljudi stvarno glupi."
Druga je žena ispričala da je sat vremena sjedila u automobilu prije nego što ga je odlučila ostaviti na parkiralištu i zamoliti nekoga da dođe po nju.
Što je kampanja "Be Ready"?
Britanska vlada u četvrtak je predstavila kampanju "Be Ready" (Budite spremni), trogodišnju inicijativu kojom poziva kućanstva da se pripreme za moguće izvanredne situacije.
Među potencijalnim krizama navode se ratni napadi na britanskom teritoriju, ekstremne vremenske pojave poput toplinskih valova, nestanci električne energije i kibernetički napadi.
U vladinu Nacionalnom registru rizika spominju se i terorizam, nuklearni napadi, poremećaji u opskrbi naftom, šumski požari te pandemija kao drugi katastrofalni scenariji na koje dužnosnici upozoravaju.
Kako bi se pripremili za takve situacije, dužnosnici pozivaju građane da kod kuće imaju zalihe osnovnih potrepština dovoljne za tri dana, uključujući flaširanu vodu, konzerviranu hranu i lijekove.
Prema internetskoj stranici kampanje "Be Ready", preporučuje se pripremiti i radijski prijamnik s ručnim punjenjem, pribor za prvu pomoć, prijenosni punjač, gotovinu te popis kontakata za hitne slučajeve.
"Ako imate viška potrepština, razmislite o tome da ih donirate onima koji možda nemaju mogućnosti pripremiti vlastita kućanstva", navodi se na stranici.
Britanski Crveni križ naglašava da kampanja ne znači da vlada najavljuje apokalipsu u sljedeća 72 sata.
"Umjesto toga, riječ je o spremnosti na kratkotrajne poremećaje u svakodnevnim uslugama, poput opskrbe električnom energijom i vodom, komunikacija, prijevoza ili pristupa trgovinama", objašnjava ta humanitarna organizacija.
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