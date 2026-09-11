Vidmarović o Ansar Alahu: Oni ne šire islamski ekstremizam nego smatraju da Jemen treba biti suveren

"Ansar Alah je nacionalistički, revolucionarni pokret koji je nikao iz posebne, 'predraskolne' škole Islama. Ona se oslanja na mišljenje da se treba vratiti korijenje prije podjela na Šijite i Sunite. Politički pogledi su: jemenski nacionalizam, ne šire nekakav islamski ekstremizam nego smatraju da Jemen treba biti čvrst, neovisan, našim rječnikom: suveren. Smatraju da je vlada bila sluganska prema Saudijskoj Arabiji i SAD-u, odatle mržnja prema SAD-u, jer vide tu poveznicu. Žele da ih svijet na razini UN-a prizna kao legitimnu vladu."