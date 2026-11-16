KUM
Umro zloglasni narkobos kojeg su uspoređivali s Escobarom: Njegovo kriminalno carstvo je promijenilo trgovinu drogom
Zloglasni meksički narkobos Miguel Angel Felix Gallardo, kojega mnogi smatraju jednim od najvećih krijumčara droge u povijesti, preminuo je u bolnici u 80. godini, prenosi u ponedjeljak BBC.
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Gallardu se pripisuje stvaranje saveza između kriminalnih skupina u Kolumbiji i njegova vlastitog meksičkog kartela.
Poznat kao Kum ili "Šef svih šefova", Felix Gallardo bio je na čelu kartela Guadalajara, koji je vladao meksičkom trgovinom drogom na vrhuncu kokainskog buma 1980-ih godina.
U to je vrijeme stvorio novi način djelovanja u ilegalnoj trgovini drogom koji se održao sve do danas.
U državnom je pritvoru bio od 1989. godine.
Ime Miguela Angela Felixa Gallarda odzvanjat će u povijesti trgovine drogom snažnije od bilo kojeg drugog, osim možda imena Pabla Escobara, ističe BBC.
Vodio je organizaciju koja je unijela revoluciju u krijumčarenje droge u regiji stupanjem u partnerstvo s kolumbijskim kartelima, osobito Escobarovim kartelom Medellin, kako bi spojili proizvodnju u Andama s meksičkim prijevozom preko granice u SAD.
U jednom je trenutku, prema procjenama, 80 posto svog kokaina koji je ulazio u SAD dolazilo iz kartela Medellin. Felix Gallardo i njegova organizacija odigrali su ključnu ulogu u tom krijumčarenju.
Na vrhuncu moći kartel Guadalajara pod njegovim vodstvom imao je golem utjecaj na meksičku politiku i policiju, kontrolirajući čitave policijske mreže i položaje guvernera saveznih država.
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